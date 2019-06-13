黑白棋盤舞台 《禮物》舞出權力遊戲

2019-06-13 18:11 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



《禮物之靈》13日舉行彩排活動。(photo by 吳婉瑜/台灣醒報) 分享 facebook 現代舞者在黑白相間的空間裡跳躍！13日《禮物之靈》彩排現場以黑白色的棋盤式封閉空間，3對男女舞者像是權力鬥爭，舞蹈中時而拉扯、追逐，時而大口啜飲，最後舞者觸碰牆面，整面牆竟順勢倒下。編舞家陳維寧表示，編舞靈感來自禮物背後的權力遊戲。

征服與掌控

陳維寧表示，《禮物之靈》的靈感源自於是一位法國社會學家所發現的現象：當人們在贈禮時，收禮的人自然而然產生一種虧欠感。她提到，舞蹈的呈現是關於征服、掌控，並從禮物的物質層面思考，社會的物件交換不僅是物件本身，更傳達人們內在的需求，像是想得到關注、尊重或是幫忙。

舞團服裝指導林廷菡表示，藉由服裝上的細微線條，在每條線上都打一個結，也呼應了人與人之間的權力和情感糾葛。「時尚是世上第二大污染源，」除了石化產業的汙染，第二大污染就是時尚產業，為了推動永續時尚，同時也呼應舞蹈內容，舞者的服裝都是使用既有的物件。

舞台機關設計

負責舞台設計的黃啟峻透露，黑白格子的密閉空間裡，刻意營造一種壓力感。被問到最後舞蹈的驚喜點，牆面被舞者一碰就整面倒下，伴隨窗外的光線大量灑入。主持人跳出來賣關子說：「這是機密！」陳維寧則說，舞者在黑暗的空間找不到出口，牆面倒下象徵新的出路，也象徵碰撞帶來契機，觀眾可有各自的主觀解讀。

【更多精采內容，詳見 】