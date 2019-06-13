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毛小孩用人藥爭議不斷 食藥署擬推雙軌制因應

2019-06-13 17:09中央社 台北13日電

農委會日前訂出毛小孩用人藥的管理草案，但因沒有藥師角色介入，引發藥師團體反彈。為此，食藥署擬定雙軌制，獸醫可自行開藥，也可釋出處方箋由藥師開藥，預計18日開會討論。

衛生福利部食品藥物管理署藥品組副組長吳明美今天受訪時表示，根據民國104年修正的「動物保護法」第4條規定，當治療動物疾病的藥物不足時，可使用政府公告開放的人類用藥。按目前規定，獸醫師可直接向藥廠購買藥品，用來醫治受傷或生病的毛小孩。

根據食藥署統計，目前寵物可使用的597項藥品和製劑，若以藥品許可證張數估算約有5000多張，已占整體張數的1/3。

吳明美說，為避免藥品遭濫用，食藥署始終未開放風險較高的藥品，例如濫用可能產生抗藥性的抗生素，或是過去曾有被製成毒品前例的麻黃素類感冒藥等。

不過，動保法在開放將人用藥品給動物使用的同時，也要求主管機關須訂定相關管理辦法，因此農委會去年4月預告「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」草案，要求藥廠須在藥品外包裝加註 「本品項專供治療動物使用」，並記錄販售日期及流向，獸醫師開藥時也須記錄購買業者資料，且不可用於治療動物以外的對象。

吳明美指出，此草案一出，引發藥師團體反彈，認為用的既然是人藥，藥師應在管理環節中扮演一定角色，要求獸醫師應直接跟藥局批發藥物，或是釋出處方箋由藥師調劑，避免人用藥品流出遭濫用。

為因應藥師訴求，食藥署擬推出雙軌制，未來獸醫師還是可向藥廠買藥，同樣必須貼上僅供動物使用的標籤，並記錄每一顆藥用在哪些動物身上，當毛小孩有用藥需求時，可以立即使用並開藥。

第二軌則是釋出處方箋，由藥師開藥，一方面動物醫院不必再準備大量的藥品存貨，藥局也能協助研磨、分配毛小孩使用的劑量，同時達到把關的效果。

為凝聚共識，食藥署、農委會防檢局5日邀集獸醫師、藥師公會全國聯合會開會協商，但藥師代表到場後在沒有簽到的狀況下，直接離席表達抗議，預計18日將再次邀集藥師開會，若達成共識將由農委會再次預告相關草案。

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