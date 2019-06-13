男網友狂傳色情圖給國中妹 專家教爸媽這樣救女兒

2019-06-13 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



台灣性教育學會理事長鄭其嘉表示，當發現孩子與網友互動曖昧，要掌握兩個重點「立刻處理、營造聊天氛圍」家長要先穩定心情，不要馬上認為網友絕對不能交。圖／ingimage 分享 facebook 小美今年就讀國中，最近開心地交了一名男性網友，但小美的媽媽卻意外發現，男網友常傳送色情照片及訊息給女兒，但又不知道該如何與孩子談這個問題，只能沒收女兒的手機，反而導致親子間發生衝突。專家建議，家長先穩定心情，不要馬上認為網友絕對不能交。在歡樂氣氛中，以肯定網友開頭，再透過新聞讓孩子知道網友有好有壞，應提高警覺。

台灣性教育學會理事長鄭其嘉表示，當發現孩子與網友互動曖昧，要掌握兩個重點「立刻處理、營造聊天氛圍」家長要先穩定心情，不要馬上認為網友絕對不能交。孩子長大主體意識變強，權威型訓話絕對不是談這件事的好選項，建議營造歡樂氣氛，如吃飯、散步時，再以輕鬆談天的方式灌輸孩子正確知識，萬事起頭難，以讚美作為開場白最合適。

鄭其嘉建議，可告訴孩子「知道大方又和善的寶貝長大了，願意透過網路跟其他人交朋友」、「網路交朋友不錯，可以認識很多不同的人」，讓孩子知道爸媽肯定自己、也看得到網友正向面，卸下孩子心防後，再慢慢問孩子，用什麼管道認識這個人、交網友的目的，同時透過新聞讓孩子知道網友有好有壞。

鄭其嘉強調，透過網路認識新朋友已經是新世代孩子日常生活的一部分，交網友也是孩子同儕次文化的一部分，強硬禁止孩子使用反而容易起衝突。不要等發現孩子跟網友互動詭異才關心，提醒父母平時就要多一點了解孩子上網交友情形，保持和善態度、隨時掌握孩子交友，才能有效防範這些守株待兔的「網路獵手」。

國健署婦幼組簡技陳麗娟也提醒，國健署「青少年網站-性福e學園」也提供家長與孩子談「性」時的工具及資源，包含各領域專家撰寫的性健康衛教文章與推薦教材，更有匿名的線上免費諮詢服務及相關轉介資源，網站上也有最新的青少年兩性門診名單，可查詢就近院所。