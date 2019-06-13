親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
全台豪大雨警報
秋行軍蟲害侵台
國6東延行不行
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

日職／王柏融火力正夯 拚連6戰安打新紀錄

中油租船於中東阿曼灣遭攻擊 船身起火、船員撤離

男網友狂傳色情圖給國中妹 專家教爸媽這樣救女兒

2019-06-13 16:40聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

台灣性教育學會理事長鄭其嘉表示，當發現孩子與網友互動曖昧，要掌握兩個重點「立刻處...
台灣性教育學會理事長鄭其嘉表示，當發現孩子與網友互動曖昧，要掌握兩個重點「立刻處理、營造聊天氛圍」家長要先穩定心情，不要馬上認為網友絕對不能交。圖／ingimage
分享
小美今年就讀國中，最近開心地交了一名男性網友，但小美的媽媽卻意外發現，男網友常傳送色情照片及訊息給女兒，但又不知道該如何與孩子談這個問題，只能沒收女兒的手機，反而導致親子間發生衝突。專家建議，家長先穩定心情，不要馬上認為網友絕對不能交。在歡樂氣氛中，以肯定網友開頭，再透過新聞讓孩子知道網友有好有壞，應提高警覺。

台灣性教育學會理事長鄭其嘉表示，當發現孩子與網友互動曖昧，要掌握兩個重點「立刻處理、營造聊天氛圍」家長要先穩定心情，不要馬上認為網友絕對不能交。孩子長大主體意識變強，權威型訓話絕對不是談這件事的好選項，建議營造歡樂氣氛，如吃飯、散步時，再以輕鬆談天的方式灌輸孩子正確知識，萬事起頭難，以讚美作為開場白最合適。

鄭其嘉建議，可告訴孩子「知道大方又和善的寶貝長大了，願意透過網路跟其他人交朋友」、「網路交朋友不錯，可以認識很多不同的人」，讓孩子知道爸媽肯定自己、也看得到網友正向面，卸下孩子心防後，再慢慢問孩子，用什麼管道認識這個人、交網友的目的，同時透過新聞讓孩子知道網友有好有壞。

鄭其嘉強調，透過網路認識新朋友已經是新世代孩子日常生活的一部分，交網友也是孩子同儕次文化的一部分，強硬禁止孩子使用反而容易起衝突。不要等發現孩子跟網友互動詭異才關心，提醒父母平時就要多一點了解孩子上網交友情形，保持和善態度、隨時掌握孩子交友，才能有效防範這些守株待兔的「網路獵手」。

國健署婦幼組簡技陳麗娟也提醒，國健署「青少年網站-性福e學園」也提供家長與孩子談「性」時的工具及資源，包含各領域專家撰寫的性健康衛教文章與推薦教材，更有匿名的線上免費諮詢服務及相關轉介資源，網站上也有最新的青少年兩性門診名單，可查詢就近院所。

國健署性教育
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

台鐵降門檻招399名營運人員 筆試全改選擇題

2019-06-13 16:27

標章比不上自我宣傳？ 台南生產農產品以日文標示價格飆三倍

2019-06-12 21:57

高學歷不易失智？ 研究：無直接關聯

2019-06-13 16:20

火車載病患有困難 台鐵：病患屬突發狀況

2019-06-13 15:59

舉辦深澳漁港淨灘 喚起全民環保意識

2019-06-13 15:36

專攻小家庭 新品種南瓜「高雄2號」小果多肉

2019-06-13 15:36

對抗化療副作用 醫：補充三大營養素可緩解不適

2019-06-13 15:33

疑紅茶冰惹禍 高雄12學童嘔吐腹痛送醫1人留觀

2019-06-13 15:14

母乳媽全身頂叩叩、又怕酸痛貼布加料奶水 國健署：免驚

2019-06-13 15:12

車禍造成左膝粉碎性骨折阻血流 男子險截肢

2019-06-13 15:12

蔡明亮邀雲門2沙丘漫舞 重現玄奘眼中海市蜃樓

2019-06-13 15:00

9旬翁喉嚨卡卡 驚見榴槤籽卡食道

2019-06-13 14:32

「雙贏樂」6月17日新亮相 全沒刮中也有獎

2019-06-13 14:22

技術不該只是校園展示的論文 醫師跨界變創業家

2019-06-13 14:17

漢民國小疑食物中毒11生送醫 疑外送紅茶冰沙惹禍

2019-06-13 14:10

影／宜蘭宣布全國警察都有禮 7月底前遊公營景點免費

2019-06-13 14:10

桃機北跑道16日晚關閉10小時執行預防性維修

2019-06-13 13:55

失眠認知行為治療 遠距離也有效

2019-06-13 13:31

胃食道逆流光吃藥不會好 醫師：五大危險因子飲食要減

2019-06-13 12:59

惡意散布食安謠言重罰百萬 即起生效

2019-06-13 12:55

屏東雙流國家森林遊樂區 半價可享最高負離子含量瀑布

2019-06-13 12:43

今年以來最高彩金！威力彩頭獎上看5.5億元

2019-06-13 12:13

300海豚沙雕周末挑戰金氏世界紀錄 縮時攝影搶先看

2019-06-13 12:00

影/奇美成立整合病房 跨科近百醫護照顧多病在身患者

2019-06-13 12:00

影／騎重機遇路人暖勸「騎慢一點」 下秒見車尾燈網笑噴：絕對在地人

2019-06-13 12:00

高市擬分年調高生育津貼 3年後第3胎調高為8萬元

2019-06-13 11:59

今下班當心淋成落湯雞！氣象局：傍晚各地雨勢再增強

2019-06-13 11:57

首次談同婚法通過！白先勇：很高興台灣是亞洲第一

2019-06-13 11:42

2019寶島仲夏節開跑 各地冰品邀你夏季涼一下

2019-06-13 11:39

鋒面加西南風！北北基等13縣市大雨特報

2019-06-13 11:33

盛讚天下第一書！白先勇今為紅樓夢洗冤

2019-06-13 11:25

影／新刮刮樂下周推出 全中或全不中都得10萬元

2019-06-13 11:23

台大癌醫50億捐款延宕 郭台銘： 要捐錢卻捐不出去

2019-06-13 11:20

刮刮樂「雙赢樂」展新亮相

2019-06-13 11:19

台14線埔霧公路再現天坑 埔里段中午開始搶修

2019-06-13 10:59

台東鹿野發現疑似秋行軍蟲 緊急採樣送驗

2019-06-13 10:56

研究生怨基北通學2小時 基隆人訓：這點苦都吃不了

2019-06-13 10:44

郭台銘宣布加碼捐贈「再給台大癌醫中心50億元」

2019-06-13 10:30

杜蘭特在總冠軍賽中拉斷跟腱 足踝外科名醫這樣說

2019-06-13 09:25
看更多

熱門文章

認出秋行軍蟲救35億元農產 無名英雄：我沒那麼偉大

2019-06-12 19:12

阿翔謝忻爆婚外情 兩性作家評：和男人稱兄道弟更心機

2019-06-13 11:17

豪雨中場休息！一張圖看大雨這幾天怎麼下

2019-06-12 19:55

郭台銘宣布加碼捐贈「再給台大癌醫中心50億元」

2019-06-13 10:30

研究生怨基北通學2小時 基隆人訓：這點苦都吃不了

2019-06-13 10:44

首例揪蟲英雄沒獎金 農委會只送2娃娃

2019-06-13 00:28

南投山區累積雨量已破200毫米 中北部大雨特報

2019-06-13 07:30

異國夫妻吵架冒出「歐巴+國罵」鄰嚇呆 網笑：台韓交流啊

2019-06-13 10:48

台大癌醫50億捐款延宕 郭台銘： 要捐錢卻捐不出去

2019-06-13 11:20

今下班當心淋成落湯雞！氣象局：傍晚各地雨勢再增強

2019-06-13 11:57

影／秋行軍蟲入侵嘉義鹿草 挖3米深坑掩埋覆烏肥

2019-06-12 20:25

鏟除秋行軍蟲 發現1例給1萬

2019-06-13 00:26

杜蘭特在總冠軍賽中拉斷跟腱 足踝外科名醫這樣說

2019-06-13 09:25

每日星座運勢／水瓶多留意身體健康 事業多元運作

2019-06-13 00:00

男友頻偷吃她忍痛分手 網友見照片驚：顏值爆表呀

2019-06-13 16:19

「我很善良卻必須絕情」人生3件事懂得放下 生活才會更快樂

2019-06-12 22:27

秋行軍蟲入侵3縣玉米 專家：放晴速耕鋤玉米田

2019-06-12 17:39

石門水庫水位溢滿 開啟排洪隧道調節性放水

2019-06-13 10:10

奇妙家世！她有4個爸媽 紅包領4份、36分考卷被圍攻

2019-06-13 11:15

吳德榮：今晚起對流再增強 北台灣等周末見陽光

2019-06-13 07:46

全球首例！6歲女童性早熟 罹患產婦病

2019-06-13 00:05

Apple信義A13週六開幕！玻璃外牆搶先看 地下層還有玄機

2019-06-13 10:43

【相處之道】林姝／老公是我的

2019-06-13 06:00

苗栗、嘉義、宜蘭都現蹤 秋行軍蟲4通報方式報你知

2019-06-12 21:56

影／蟲蟲危機！宜蘭遭秋行軍蟲入侵 另有3起疑似案例

2019-06-12 18:01

「整顆水蜜桃」愛玉冰橫掃IG 台南清水堂大排長龍就是要吃

2019-06-12 17:25

胃食道逆流光吃藥不會好 醫師：五大危險因子飲食要減

2019-06-13 12:59

19歲跆拳道選手胸痛難耐 「睪丸癌」竟長在胸口

2019-06-12 18:14

標章比不上自我宣傳？ 台南生產農產品以日文標示價格飆三倍

2019-06-12 21:57

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／永遠有路可逃

2019-06-13 06:00

疑紅茶冰惹禍 高雄12學童嘔吐腹痛送醫1人留觀

2019-06-13 15:14

【家的形狀‧非典型的幸福】木木／只有我和孩子建立的家

2019-06-13 06:00

台鐵降門檻招399名營運人員 筆試全改選擇題

2019-06-13 16:27

別吃太補！女童性早熟 比男童高出5至10倍

2019-06-13 00:12

今晚雨勢加劇！中部以北防大雨或豪雨

2019-06-13 13:50

遭踼爆二周後 「MedPartner美的好朋友」控告離職小編

2019-06-12 21:03

漢民國小疑食物中毒11生送醫 疑外送紅茶冰沙惹禍

2019-06-13 14:10

經常反覆清喉嚨 耳鼻喉科醫師：可能胃食道逆流引起

2019-06-13 10:56

韓國瑜盼中央支援登革熱防疫 政院允全力支持

2019-06-12 20:03

諮商師：救婚姻 別忘維繫感情「3要素」

2019-06-13 01:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top