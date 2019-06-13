台鐵降門檻招399名營運人員 筆試全改選擇題

2019-06-13 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



台鐵為補人力缺口，今年將再大批招募無公務員資格營運人員，今年招考正取399名缺額，起薪從2萬5千元至3萬6千元不等，年薪最高14.5個月，報名只到6月24日。為避免過去考生因中暑、天候因素影響體能測驗，今年升級為室內考試，項目也從跑1200公尺或負重30公斤跑100公尺，統一改為負重40公斤跑40公尺，女生則降採35公斤。此外，為增加考試鑑別度，筆試也不再以多重選擇題考倒技術性人員，筆試全採選擇題。

行政院今年同意台鐵請增員額，今年、明年額度都在今年一起考，營運人員招考正取399名額、備取636名額，共有117個分發單位。報名只到6月24日，並採三階段考試，7月13日第一階段體能訓練，筆試7月27日、術科8月17日，9月6日放榜，10月6日報到訓練。

台鐵表示，筆試方面去年有單選題、多重選擇題，但今年參考其他國營事業，全面改成單選題，不因題型反而限制技術性人員考試成績，但仍會把關鑑別度。口試、術科難度則跟去年差不多，但機務、電務需要基本技能，今年會特別注重基本技能與常識，例如電務必須使用電表、但路組合，畢竟工作現場都是高壓電，若沒有對電的基本常識，未來到台鐵高壓電工作現場，危害就會很高。

體能測驗方面，為避免過去考生因中暑、天候因素影響體能測驗，今年為求安全讓場地升級為室內考試，項目也從跑1200公尺或負重30公斤跑100公尺，統一改為負重40公斤跑40公尺，女生則降採35公斤。台鐵表示，考試目的是找到適合的人，「不是為了難倒大家」，但進入這份工作不是坐辦公室，仍需要透過體能測驗，讓考生具備一定的基本體力。