高學歷不易失智？ 研究：無直接關聯

2019-06-13 16:20 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



最新研究顯示，教育程度高會影響晚年認知功能狀況，但與阿茲海默症無直接關聯。(photo by Rhoda Baer acquired from National Cancer Institution) 分享 facebook 教育程度高低與阿茲海默症無直接關聯！多年來，許多專家認為教育程度較高者患失智症的比例較低，但約翰˙霍普金斯大學醫學院的研究人員最新研究顯示，教育程度高的人擁有較高的認知儲備量，也就是大腦即使衰退還能保有認知功能的能力，減緩每個人老了之後必經歷的認知能力衰退階段，卻與防止阿茲海默症並無直接關係。

根據《每日醫學新聞》報導，研究人員蒐集了聯邦政府所資助的社區動脈粥狀硬化風險研究當中，1萬6000位在1987年到1989年間正值中年期，身體仍健康的參與者資料。研究人員持續追蹤這些參與者的健康狀況約二十年，直到這些參與者平均年齡76歲。共有57％是女性，43％是非裔美國人。

研究中，研究人員特別觀察331位最初沒有失智症，並且有正電子掃描（PET scan）腦部成像的資料。這331人當中，54人沒有讀過高中，144位有讀完高中或擁有普通教育發展證書，133位的教育程度為大學以上。這些人同意了研究人院對他們的腦部進行核磁共振成像（MRI）與正電子掃描（PET scan）的掃描，方便研究人員了解他們腦中會造成阿茲海默症的β-澱粉樣蛋白濃度。

研究人員觀察了這群參與者在老年（65-84歲）間的認知功能狀況後發現，教育程度較高者，不管腦內澱粉樣蛋白濃度如何，認知功能狀況都較教育程度低者良好。除此之外，研究人員也發現，白人中晚年認知功能較良好的參與者，40％的人在β-澱粉樣蛋白濃度升高方面有較低的風險；黑人中則只有30％。由此可見，教育程度與認知功能狀況跟阿茲海默症並沒有直接且穩定的關係。

根據《每日科學》報導，主導研究的戈特斯曼博士表示，研究的一些限制在於教育程度高者擔任實驗受試者的意願可能較低，造成一些誤差。她也認為，對於實驗參與者認知能力的觀察時間若可以再延長，實驗結果將更準確。

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