火車載病患有困難 台鐵：病患屬突發狀況

2019-06-13 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮縣衛生局想利用火車送病患，台鐵卻認為有困難度。台鐵花蓮運務段長吳金添表示，火車是大眾運輸不是救護車，且車廂內空間有限，沒有空間放病床，甚至火車有固定時刻表，若是區間車站站停的情況下，可能比救護車還慢，現在還要繼續與衛生局討論是否可行。

吳金添說，若是要建構加護病房車廂，就要有擔架、病床及精密醫療器材，但列車都有固定座位，並無空間存放，且通常病患送醫屬緊急狀況，要是8點發生意外，9點列車才來，根本緩不濟急。台鐵也不可能為了一個人發車，有定期班表限制，列車時刻都是固定的。

衛生局要用空車廂另接列車上，吳金添表示，這也有難度，一般來說要加掛車廂需要20分鐘，恐會讓列車延誤，可能導致其他旅客觀感不佳；且在車廂密閉空間，會不會有細菌感染等問題，「不是不願配合救人，而是在實行上有難度」。

吳金添指出，目前花東火車本來就有協助病患轉院的服務，前提是沒有立即生命危險，病患尚有意識，只要那班車有座位就可提供病患乘坐，通常是台東縣或花蓮縣南區的病患到花蓮市區就醫。