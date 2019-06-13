專攻小家庭 新品種南瓜「高雄2號」小果多肉

2019-06-13 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



南瓜食用熱量低，近年大受歡迎。農委會高雄區農業改良場今天推出南瓜新品種「高雄2號—菊島之樂」，有別於東南亞南瓜多半超過3公斤，「高雄2號」小果多肉一顆僅600公克，「一餐就可吃完一顆」，主打小家庭及單身貴族市場，目前正在技術轉移，最快今年底就可在市面購買。

高雄2號創下中國型南瓜最「早生又早熟」的紀錄，從播種至採收日數僅95天，比一般中國型南瓜快兩周。目前台灣南瓜產期集中於春秋兩季，高雄2號在夏季仍有一定產量，可補充初秋南瓜不足的情況。

另外，高雄2號植株葉片較小，每一分地可多種100株左右，相對可提高產量。果實成熟期短，栽培時間相對縮短，可趁其他瓜果供應不足時快速「搶市」，提升農民收益。高雄場說，目前高雄2號也在嘉義、南投、宜蘭試種，希望可推廣到全台，也有農民看好有機栽培、溫網室栽培發展。

高雄場長戴順發說，南瓜在台灣俗稱「金瓜」，是台灣重要瓜類蔬菜，可調及夏季蔬菜供需。以前南瓜多用作飼料，一般人較少吃，但現在人講求養生，南瓜熱量低、吃了沒負擔，做什麼料理都好吃，包括南瓜牛奶、熟食或醃漬，因此南瓜需求量大幅增長，103年全國種植面積3576公頃，106年擴大為5109公頃。