對抗化療副作用 醫：補充三大營養素可緩解不適
藝人賀一航六月初因大腸癌病逝，據演藝圈好友透露他抗癌8年始終拒絕化療是因為害怕治療帶來的疼痛。事實上，化療真的是許多癌友心頭的高牆，據國內最新調查顯示，近3成乳癌病友曾因化療副作用，萌生中斷或放棄治療念頭。醫師建議，化療過程中身體可能會導致發炎反應，透過補充魚油、精胺酸及核苷酸等三種免疫營養素，可緩解治療所帶來的不適。
根據中華民國乳癌病友協會最新調查顯示，面對癌症治療，最令患者恐懼的首推化療，甚至約有近3成病友曾在化療過程中因副作用不適而萌生要放棄治療的念頭。據研究指出，近8成乳癌患者會因治療產生的副作用而出現營養不良的風險，讓乳癌患者聞化療色變的副作用，以口腔黏膜破損或潰瘍、腸胃道不適、掉髮、疲倦及疼痛等五大副作用最令患者恐懼。
另外，這項調查也意外發現，約有7成5的乳癌病友對於癌症營養不了解，甚至持有錯誤觀念與迷思。這些迷思包含，多數患者普偏認為以蔬菜水果為主的生機飲食或素食，對抗癌有好的效果；也有患者認為在治療期間不可攝取過多的熱量，因為吃太營養會促使癌細胞生長，而採取低醣飲食或減少肉類的攝取，想餓死癌細胞。
癌友應正常飲食，才能有效提升身體免疫力，減輕化療不適的副作用，成功大學附設醫院乳房醫學中心主任李國鼎更建議，於手術前後7天加強補充使用魚油、精胺酸及核苷酸三大免疫調控營養素，可增強免疫抵抗力。
另外，也可減輕癌細胞所釋出的發炎物質、維持免疫調節能力及增進免疫細胞數量及成熟分化，幫助辨識及對抗癌細胞。此三種免疫營養素，不僅可為營養不良或有營養不良風險的患者提供預防性術前營養能量的儲備，更能有效調節體內免疫機能，減輕體內的發炎反應，可緩解化療所帶來的不適。
留言