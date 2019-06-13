親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
全台豪大雨警報
秋行軍蟲害侵台
國6東延行不行
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

阿翔謝忻爆婚外情 她評女生這樣做更心機

解構民調／蔡英文勝在3大關鍵族群 唯一輸在這個年齡層

對抗化療副作用 醫：補充三大營養素可緩解不適

2019-06-13 15:33聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

藝人賀一航六月初因大腸癌病逝，據演藝圈好友透露他抗癌8年始終拒絕化療是因為害怕治療帶來的疼痛。事實上，化療真的是許多癌友心頭的高牆，據國內最新調查顯示，近3成乳癌病友曾因化療副作用，萌生中斷或放棄治療念頭。醫師建議，化療過程中身體可能會導致發炎反應，透過補充魚油、精胺酸及核苷酸等三種免疫營養素，可緩解治療所帶來的不適。

根據中華民國乳癌病友協會最新調查顯示，面對癌症治療，最令患者恐懼的首推化療，甚至約有近3成病友曾在化療過程中因副作用不適而萌生要放棄治療的念頭。據研究指出，近8成乳癌患者會因治療產生的副作用而出現營養不良的風險，讓乳癌患者聞化療色變的副作用，以口腔黏膜破損或潰瘍、腸胃道不適、掉髮、疲倦及疼痛等五大副作用最令患者恐懼。

另外，這項調查也意外發現，約有7成5的乳癌病友對於癌症營養不了解，甚至持有錯誤觀念與迷思。這些迷思包含，多數患者普偏認為以蔬菜水果為主的生機飲食或素食，對抗癌有好的效果；也有患者認為在治療期間不可攝取過多的熱量，因為吃太營養會促使癌細胞生長，而採取低醣飲食或減少肉類的攝取，想餓死癌細胞。

癌友應正常飲食，才能有效提升身體免疫力，減輕化療不適的副作用，成功大學附設醫院乳房醫學中心主任李國鼎更建議，於手術前後7天加強補充使用魚油、精胺酸及核苷酸三大免疫調控營養素，可增強免疫抵抗力。

另外，也可減輕癌細胞所釋出的發炎物質、維持免疫調節能力及增進免疫細胞數量及成熟分化，幫助辨識及對抗癌細胞。此三種免疫營養素，不僅可為營養不良或有營養不良風險的患者提供預防性術前營養能量的儲備，更能有效調節體內免疫機能，減輕體內的發炎反應，可緩解化療所帶來的不適。

化療過程中身體可能會導致發炎反應，透過補充魚油、精胺酸及核苷酸等三種免疫營養素，...
化療過程中身體可能會導致發炎反應，透過補充魚油、精胺酸及核苷酸等三種免疫營養素，可緩解治療所帶來的不適。 圖／shutterstock
分享

患者乳癌癌細胞
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

專攻小家庭 新品種南瓜「高雄2號」小果多肉

2019-06-13 15:36

疑紅茶冰惹禍 高雄12學童嘔吐腹痛送醫1人留觀

2019-06-13 15:14

車禍造成左膝粉碎性骨折阻血流 男子險截肢

2019-06-13 15:12

母乳媽全身頂叩叩、又怕酸痛貼布加料奶水 國健署：免驚

2019-06-13 15:12

標章比不上自我宣傳？ 台南生產農產品以日文標示價格飆三倍

2019-06-12 21:57

舉辦深澳漁港淨灘 喚起全民環保意識

2019-06-13 15:36

氣象局提醒 嘉義縣、台南市注意大雷雨

2019-06-13 15:06

蔡明亮邀雲門2沙丘漫舞 重現玄奘眼中海市蜃樓

2019-06-13 15:00

9旬翁喉嚨卡卡 驚見榴槤籽卡食道

2019-06-13 14:32

「雙贏樂」6月17日新亮相 全沒刮中也有獎

2019-06-13 14:22

技術不該只是校園展示的論文 醫師跨界變創業家

2019-06-13 14:17

漢民國小疑食物中毒11生送醫 疑外送紅茶冰沙惹禍

2019-06-13 14:10

影／宜蘭宣布全國警察都有禮 7月底前遊公營景點免費

2019-06-13 14:10

桃機北跑道16日晚關閉10小時執行預防性維修

2019-06-13 13:55

失眠認知行為治療 遠距離也有效

2019-06-13 13:31

胃食道逆流光吃藥不會好 醫師：五大危險因子飲食要減

2019-06-13 12:59

惡意散布食安謠言重罰百萬 即起生效

2019-06-13 12:55

屏東雙流國家森林遊樂區 半價可享最高負離子含量瀑布

2019-06-13 12:43

今年以來最高彩金！威力彩頭獎上看5.5億元

2019-06-13 12:13

300海豚沙雕周末挑戰金氏世界紀錄 縮時攝影搶先看

2019-06-13 12:00

影/奇美成立整合病房 跨科近百醫護照顧多病在身患者

2019-06-13 12:00

影／騎重機遇路人暖勸「騎慢一點」 下秒見車尾燈網笑噴：絕對在地人

2019-06-13 12:00

高市擬分年調高生育津貼 3年後第3胎調高為8萬元

2019-06-13 11:59

今下班當心淋成落湯雞！氣象局：傍晚各地雨勢再增強

2019-06-13 11:57

首次談同婚法通過！白先勇：很高興台灣是亞洲第一

2019-06-13 11:42

2019寶島仲夏節開跑 各地冰品邀你夏季涼一下

2019-06-13 11:39

鋒面加西南風！北北基等13縣市大雨特報

2019-06-13 11:33

盛讚天下第一書！白先勇今為紅樓夢洗冤

2019-06-13 11:25

影／新刮刮樂下周推出 全中或全不中都得10萬元

2019-06-13 11:23

台大癌醫50億捐款延宕 郭台銘： 要捐錢卻捐不出去

2019-06-13 11:20

刮刮樂「雙赢樂」展新亮相

2019-06-13 11:19

台14線埔霧公路再現天坑 埔里段中午開始搶修

2019-06-13 10:59

台東鹿野發現疑似秋行軍蟲 緊急採樣送驗

2019-06-13 10:56

研究生怨基北通學2小時 基隆人訓：這點苦都吃不了

2019-06-13 10:44

郭台銘宣布加碼捐贈「再給台大癌醫中心50億元」

2019-06-13 10:30

杜蘭特在總冠軍賽中拉斷跟腱 足踝外科名醫這樣說

2019-06-13 09:25

老不可逆但可以延緩 離開椅子就算數

2019-06-13 09:21

82歲登蘋果大會！高中學歷、至今單身 若宮正子「為大家帶來勇氣」

2019-06-13 09:16

掌握穿搭需求 讓顧客覺得「你懂他」

2019-06-13 09:07
看更多

熱門文章

喝星巴克、路易莎...原來咖啡要這樣買才划算

2019-06-12 16:06

農委會：今起通報秋行軍蟲經確認可得1萬元獎勵

2019-06-12 16:53

認出秋行軍蟲救35億元農產 無名英雄：我沒那麼偉大

2019-06-12 19:12

豪雨中場休息！一張圖看大雨這幾天怎麼下

2019-06-12 19:55

阿翔謝忻爆婚外情 兩性作家評：和男人稱兄道弟更心機

2019-06-13 11:17

郭台銘宣布加碼捐贈「再給台大癌醫中心50億元」

2019-06-13 10:30

研究生怨基北通學2小時 基隆人訓：這點苦都吃不了

2019-06-13 10:44

首例揪蟲英雄沒獎金 農委會只送2娃娃

2019-06-13 00:28

南投山區累積雨量已破200毫米 中北部大雨特報

2019-06-13 07:30

台大癌醫50億捐款延宕 郭台銘： 要捐錢卻捐不出去

2019-06-13 11:20

影／秋行軍蟲入侵嘉義鹿草 挖3米深坑掩埋覆烏肥

2019-06-12 20:25

今下班當心淋成落湯雞！氣象局：傍晚各地雨勢再增強

2019-06-13 11:57

異國夫妻吵架冒出「歐巴+國罵」鄰嚇呆 網笑：台韓交流啊

2019-06-13 10:48

杜蘭特在總冠軍賽中拉斷跟腱 足踝外科名醫這樣說

2019-06-13 09:25

每日星座運勢／水瓶多留意身體健康 事業多元運作

2019-06-13 00:00

鏟除秋行軍蟲 發現1例給1萬

2019-06-13 00:26

「我很善良卻必須絕情」人生3件事懂得放下 生活才會更快樂

2019-06-12 22:27

有線電視600元天花板明年解除 吃到飽變套餐制

2019-06-12 16:56

秋行軍蟲入侵3縣玉米 專家：放晴速耕鋤玉米田

2019-06-12 17:39

全球重要研究 中國醫大找到PM2.5引起氣喘2大關鍵期

2019-06-12 16:51

奇妙家世！她有4個爸媽 紅包領4份、36分考卷被圍攻

2019-06-13 11:15

全球首例！6歲女童性早熟 罹患產婦病

2019-06-13 00:05

吳德榮：今晚起對流再增強 北台灣等周末見陽光

2019-06-13 07:46

Apple信義A13週六開幕！玻璃外牆搶先看 地下層還有玄機

2019-06-13 10:43

石門水庫水位溢滿 開啟排洪隧道調節性放水

2019-06-13 10:10

苗栗、嘉義、宜蘭都現蹤 秋行軍蟲4通報方式報你知

2019-06-12 21:56

【相處之道】林姝／老公是我的

2019-06-13 06:00

影／蟲蟲危機！宜蘭遭秋行軍蟲入侵 另有3起疑似案例

2019-06-12 18:01

「整顆水蜜桃」愛玉冰橫掃IG 台南清水堂大排長龍就是要吃

2019-06-12 17:25

19歲跆拳道選手胸痛難耐 「睪丸癌」竟長在胸口

2019-06-12 18:14

標章比不上自我宣傳？ 台南生產農產品以日文標示價格飆三倍

2019-06-12 21:57

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／永遠有路可逃

2019-06-13 06:00

別吃太補！女童性早熟 比男童高出5至10倍

2019-06-13 00:12

【家的形狀‧非典型的幸福】木木／只有我和孩子建立的家

2019-06-13 06:00

胃食道逆流光吃藥不會好 醫師：五大危險因子飲食要減

2019-06-13 12:59

遭踼爆二周後 「MedPartner美的好朋友」控告離職小編

2019-06-12 21:03

韓國瑜盼中央支援登革熱防疫 政院允全力支持

2019-06-12 20:03

戴口罩預防有用嗎？ 中國醫大找到PM2.5引起氣喘關鍵期

2019-06-12 18:51

經常反覆清喉嚨 耳鼻喉科醫師：可能胃食道逆流引起

2019-06-13 10:56

台中議員提醒苗栗秋行軍蟲現蹤 農業局長：僅一隻幼蟲

2019-06-12 15:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top