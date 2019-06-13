對抗化療副作用 醫：補充三大營養素可緩解不適

2019-06-13 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



藝人賀一航六月初因大腸癌病逝，據演藝圈好友透露他抗癌8年始終拒絕化療是因為害怕治療帶來的疼痛。事實上，化療真的是許多癌友心頭的高牆，據國內最新調查顯示，近3成乳癌病友曾因化療副作用，萌生中斷或放棄治療念頭。醫師建議，化療過程中身體可能會導致發炎反應，透過補充魚油、精胺酸及核苷酸等三種免疫營養素，可緩解治療所帶來的不適。

根據中華民國乳癌病友協會最新調查顯示，面對癌症治療，最令患者恐懼的首推化療，甚至約有近3成病友曾在化療過程中因副作用不適而萌生要放棄治療的念頭。據研究指出，近8成乳癌患者會因治療產生的副作用而出現營養不良的風險，讓乳癌患者聞化療色變的副作用，以口腔黏膜破損或潰瘍、腸胃道不適、掉髮、疲倦及疼痛等五大副作用最令患者恐懼。

另外，這項調查也意外發現，約有7成5的乳癌病友對於癌症營養不了解，甚至持有錯誤觀念與迷思。這些迷思包含，多數患者普偏認為以蔬菜水果為主的生機飲食或素食，對抗癌有好的效果；也有患者認為在治療期間不可攝取過多的熱量，因為吃太營養會促使癌細胞生長，而採取低醣飲食或減少肉類的攝取，想餓死癌細胞。

癌友應正常飲食，才能有效提升身體免疫力，減輕化療不適的副作用，成功大學附設醫院乳房醫學中心主任李國鼎更建議，於手術前後7天加強補充使用魚油、精胺酸及核苷酸三大免疫調控營養素，可增強免疫抵抗力。