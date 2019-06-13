車禍造成左膝粉碎性骨折阻血流 男子險截肢

2019-06-13 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



48歲陳姓男子車禍造成左膝粉碎性骨折，被送到苗栗市大千綜合醫院時，膝蓋以下因血管不通發白，醫師緊急進行肌膜切開手術，讓他左腳恢復正常血液循環，同時進行外部固定手術，等一周情況穩定後再進行內部固定手術，病患解除截肢風險，出院時已漸能恢復正常行走。

大千綜合醫院指出，陳姓病患月前轉院到大千就診時，膝蓋以下血管不通且呈現發白狀況，醫師緊急為他進行肌膜切開手術，讓他的左腳先恢復正常血液循環，避免血管因遭受肌肉腫脹壓迫過久而導致必須截肢的嚴重情況，醫師同時進行外部固定手術維持骨骼不會移位、減少病人疼痛。

院方說，經一周觀察，確認病患血液循環穩定且軟組織恢復狀況良好，開始為他進行內部固定手術，並拆除原來的外部固定，以人工骨填補骨骼缺損，讓關節回到正常結構，肌膜切開手術的傷口以2階段縫合，減輕病人皮肉損傷的不適，也避免植皮造成後遺症；手術3天後病患的左腳腫脹消退，院方安排復健訓練讓他使用拐杖走路，維持肌肉活動力，出院時已可逐漸正常走路。

大千骨科醫師容志雄表示，骨折最怕的就是大關節裡的粉碎性骨折，因除了骨骼粉碎，還傷及關節與神經血管，尤其當骨骼受撞擊破裂時，旁邊的肌肉、韌帶、血管、神經會承受很大壓力，肌肉也會進入腫脹期，在72小時內肌肉會慢慢腫脹，造成血液無法流通，形成腔室症候群，如果不即時處理，一旦膝關節以下組織壞死就必須截肢。