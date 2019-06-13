母乳媽全身頂叩叩、又怕酸痛貼布加料奶水 國健署：免驚

2019-06-13 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



對新手爸媽而言，照顧寶寶是場持久戰，又哄又抱常常腰痠背痛，全身「頂叩叩」的母乳媽媽想貼痠痛貼布舒緩症狀，卻又好怕貼布上的藥物成分會隨著皮膚，進入乳汁中，所以寧可繼續痛，也不敢貼痠痛貼布，避免寶寶的「餐點」被加料。國健署跳出來強調，母乳媽媽可以安心貼痠痛貼布，不用擔心奶水加料。

衛福部國民健康署105年調查，國內6個月以下寶寶純母乳哺育率44.8%，高於全球平均值38%，台灣母乳哺育聯合學會理事長、台北市立聯合醫院小兒科醫師楊文理表示，在寶寶吸允過程中，媽媽的身體會透過孩子的唾液，分析孩子現階段需要哪種營養，分泌出專屬於每個寶寶量身訂作的母乳。

國健署真相與闢謠專欄以「哺乳期間，媽媽可以使用痠痛貼布嗎？」為題，請林口長庚紀念醫院婦產部產科主治醫師蘇聖淵解惑。蘇聖淵指出，一般常用的痠痛貼布其藥物成分都通常是所謂的非類固醇的抗發炎藥，這類藥物在哺育母乳期間使用，是不會對寶寶有影響的，使用上不需要太擔心。