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技術不該只是校園展示的論文 醫師跨界變創業家

2019-06-13 14:17聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

科技部價創計畫成功協助醫師跨界以科技創業，成大醫院胃腸肝膽科主治醫師林錫璋創業團隊，研發三項複合醫材技術，提供臨床肝癌患者微球栓塞治療、水膠內視鏡粘膜切除術等，團隊成立「大員生醫股份有限公司」，其中水膠技術已完成臨床試驗，最慢明年一定會上市。

身兼胃腸肝膽科醫師、成大醫學院教授的林錫璋常接觸許多機械醫材，「我們就是使用者，在病床邊發現問題，就想回到實驗室研究解決方案」。他自學理工專業，「在校園中就好的地方就是有很多人可以問」，他只要遇到不懂就跑去問理工學系教授，就此開啟跨界之路。

結合醫學及工學領域，發揮對治療方式的想像力。林錫璋19年前就自行設計出食道支架原型，陸續又研究、改善許多醫材運用；但這些在校園中的發想，通通只能以論文形式問世。站在校園展示櫃前，他看著櫃子中那些支架模型、一本又一本的論文，無法具現成為產品，患者根本用不到。

林錫璋正好搭上科技部106年修正「科學技術基本法」的特快車。修法以後有8家教授帶學生創立的公司，大員生醫更是新法上路後，第一家由臨床醫師跨界創業的公司。本次校園移轉公司的三項創新醫材科技中，最有望打頭陣進軍市場的，就是內視鏡粘膜切除術的水膠技術。

林錫璋表示，隨著台灣人口老化，需要透過內視鏡切除食道、胃及腸道息肉的患者會越來越多，尤其大腸癌已11年蟬聯十大癌症之首。過去長得太扁平的息肉或腫瘤原只能以剖腹手術切除，但水膠具良好的組織抬升效果，就能以內視鏡切除術，微創治療患者。

水膠技術並非首創，鄰近國家日本已發展完整技術，但進口價格高得嚇人，林錫璋說，國內只有極少數「高級」的患者才能使用。為了讓更多患者都能享受更好的醫療技術，他希望研發國產貨降低價格，目前該技術已完成國內臨床試驗，再幾個月就可上市，最晚明年一定用得上。

站在投資人角度，大員生醫董事長李華揚說，校園研究不應僅以論文模式誕生，他覺得這些創新研發資源都有潛力進軍企業界。他說，林錫璋醫師不僅有第一線臨床經驗，更具備工程專長，才會被天使投資人打動，但也直言，實驗室到市場還有很長一段路要走，有很多需要跨越的障礙。

成大醫學院教授林錫璋（左一）正好搭上科技部106年修正「科學技術基本法」的特快車...
成大醫學院教授林錫璋（左一）正好搭上科技部106年修正「科學技術基本法」的特快車，大員生醫是新法上路後，第一家由臨床醫師跨界創業的公司。記者陳婕翎／攝影
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