影／宜蘭宣布全國警察都有禮 7月底前遊公營景點免費

2019-06-13 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣政府警察局慶祝第41屆警察節，今天表揚模範警察，並頒發第6屆蘭城警英獎。

典禮由縣長林姿妙主持，頒發獎項給「機關模範警察」、「蘭城警英獎」、「全國績優警勤區」及「30年資深績優警察獎章」獲獎人員。

林姿妙還宣布，為慰勉全國警察，6月1日起至7月31日止，持警察服務證到宜蘭縣蘭陽博物館、宜蘭美術館、宜蘭設治紀念館、武荖坑風景區及冬山河生態綠洲等觀光景點，免費參訪，是送給全國警察的賀禮。

今天獲獎者中，包括當選全國模範警察的三星分局偵查佐邱永傑、宜蘭縣警察局模範警察礁溪分局小隊長黃俊豪。

蘭城警英獎得主，在偵防犯罪類有宜蘭分局小隊長黃森梧、羅東分局偵查佐陳家洋．蘇澳分局偵查佐鄭文明、礁溪分局偵查佐林文志；交通執法類得獎者有羅東分局警員陳有為、交通隊小隊長陳俊吉、蘇澳分局組長林俊宇；為民服務類獲獎的有蘇澳分局警員李信雄，優良風紀類宜蘭分局巡官陳特龍，特殊事蹟類保安科警務員蔡佳雯。

警察局表示，獲獎者是警察局1千多人中，表現特別傑出的績優人員，藉由警察節隆重的盛會，頒獎感謝他們在各領域的犧牲奉獻及辛勞付出樹立優良的警察典範，不但獲得社會大眾的肯定與讚揚，在個人工作

生涯，更留下輝煌的一頁。

警察局表示，明年總統大選即將來臨，警察辛苦、忙碌、縣長林姿妙提醒，警察同仁秉持行政中立，做好查