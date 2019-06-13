夏至235轉型寶島仲夏節 今年推12項冰品讓您消暑

2019-06-13 13:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



由夏至235轉型的「寶島仲夏節Formosa Summer Festival」於今（13）日在台北車站正式登場，以吃冰、夏至235、沙雕藝術音樂及鐵道旅遊等四大系統整合台灣多項夏日特色活動，並以跨域合作模式推出異業品牌合作內容，捲動台灣夏季活動品牌，感受寶島台灣的夏日魅力。

觀光局表示，台灣具有美麗的海灣與壯麗的高山，在夏天這個炎熱的季節，可以選擇離開冷氣房，走出戶外，一起來趟「消暑上山、清涼下海」的魅力旅遊。「2019寶島仲夏節Formosa Summer Festival」將由仲夏大使黃小玫創作寶島仲夏主題曲「ice ice你」，並以12大冰品代表不同旅遊地區，如基隆（北海岸）石花凍、新竹（關西）仙草冰、新竹（北埔）擂茶冰、台中珍珠奶茶冰、南投（集集）山蕉冰、嘉義愛玉冰、台南芒果冰、高雄大碗公冰、屏東櫻花蝦霜淇淋、台東釋迦冰、花蓮糖廠冰及澎湖仙人掌冰等。

另外，也號召全台知名冰品店家一同響應，規畫以「12 大冰品、100+名店」為主題，於今年7月1日至8月31日舉辦「仲夏天加一味」拍照打卡上傳活動，至活動配合店家吃冰打卡上傳指定粉絲團，將有機會獲得活動抽獎品！還可享有逾50家冰店專屬優惠，另外結合2019小鎮漫遊年，活動以秘境食旅為體驗，將由知名網紅「千千進食中」帶路至南投集集、「韓國歐巴」帶路嘉義梅山鄉及「酷的夢」帶路台東成功鎮，帶領大家品嘗在地冰品及遊玩經典小鎮。

「2019寶島仲夏節Formosa Summer Festival」整合台灣國家風景區與縣市之夏日特色冰品及遊憩活動，今年夏天到了嘉義吃清涼愛玉冰，還可參加太陽館的雙鐵微旅行體驗科學活動，憑高鐵票根可兌換寶島仲夏節的特色帽一頂；去澎湖吃仙人掌冰，也能來一趟虎井嶼音樂會活動以及參加有趣科普設計夏令營；也可以來花蓮搭乘仲夏寶島號來趟懷舊鐵道之旅；到了高雄也能參加愛河水漾嘉年華活動以及旗津黑沙玩藝節吃特色大碗公冰，「2019寶島仲夏節Formosa Summer Festival」系列活動非常精采多元，總計推出21項特色主題活動。

觀光局說，今年的寶島仲夏節還橫跨通路、旅遊、美食、餐飲、時尚等多家知名品牌企業共襄盛舉，並推出專屬聯名產品與活動，除全家便利商店於6月19日至7月16日推出「全家 x 寶島仲夏節」活動，全家會員購買指定冰品即有機會獲得多項好禮；台灣菸酒公司更推出金牌台灣啤酒「寶島仲夏節」上山下海的限量瓶身設計罐，該限量款包裝將在7月份於全台全家便利商店販售，全台限量36萬罐。

黑松公司以C&C檸檬及葡萄兩款汽水，推出寶島仲夏節消暑上山、清涼下海的限定包裝，全台熱情上架； satana 聯野國際以高品質傳遞背包旅行的美好體驗，推出仲夏旅行季新品；還有GOMAJI提供全台地區食衣住行育樂等優惠券；摩斯漢堡推出聯名套餐，必將掀起今年夏日的觀光熱潮。