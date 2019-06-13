親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
全台豪大雨警報
秋行軍蟲害侵台
國6東延行不行
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

不具文資價值？教授發文 揭審議會的黑暗面

林濁水：蔡英文勝出預料中 民進黨未來勁敵是郭台銘

夏至235轉型寶島仲夏節 今年推12項冰品讓您消暑

2019-06-13 13:37經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

由夏至235轉型的「寶島仲夏節Formosa Summer Festival」於今（13）日在台北車站正式登場，以吃冰、夏至235、沙雕藝術音樂及鐵道旅遊等四大系統整合台灣多項夏日特色活動，並以跨域合作模式推出異業品牌合作內容，捲動台灣夏季活動品牌，感受寶島台灣的夏日魅力。

觀光局表示，台灣具有美麗的海灣與壯麗的高山，在夏天這個炎熱的季節，可以選擇離開冷氣房，走出戶外，一起來趟「消暑上山、清涼下海」的魅力旅遊。「2019寶島仲夏節Formosa Summer Festival」將由仲夏大使黃小玫創作寶島仲夏主題曲「ice ice你」，並以12大冰品代表不同旅遊地區，如基隆（北海岸）石花凍、新竹（關西）仙草冰、新竹（北埔）擂茶冰、台中珍珠奶茶冰、南投（集集）山蕉冰、嘉義愛玉冰、台南芒果冰、高雄大碗公冰、屏東櫻花蝦霜淇淋、台東釋迦冰、花蓮糖廠冰及澎湖仙人掌冰等。

另外，也號召全台知名冰品店家一同響應，規畫以「12 大冰品、100+名店」為主題，於今年7月1日至8月31日舉辦「仲夏天加一味」拍照打卡上傳活動，至活動配合店家吃冰打卡上傳指定粉絲團，將有機會獲得活動抽獎品！還可享有逾50家冰店專屬優惠，另外結合2019小鎮漫遊年，活動以秘境食旅為體驗，將由知名網紅「千千進食中」帶路至南投集集、「韓國歐巴」帶路嘉義梅山鄉及「酷的夢」帶路台東成功鎮，帶領大家品嘗在地冰品及遊玩經典小鎮。

「2019寶島仲夏節Formosa Summer Festival」整合台灣國家風景區與縣市之夏日特色冰品及遊憩活動，今年夏天到了嘉義吃清涼愛玉冰，還可參加太陽館的雙鐵微旅行體驗科學活動，憑高鐵票根可兌換寶島仲夏節的特色帽一頂；去澎湖吃仙人掌冰，也能來一趟虎井嶼音樂會活動以及參加有趣科普設計夏令營；也可以來花蓮搭乘仲夏寶島號來趟懷舊鐵道之旅；到了高雄也能參加愛河水漾嘉年華活動以及旗津黑沙玩藝節吃特色大碗公冰，「2019寶島仲夏節Formosa Summer Festival」系列活動非常精采多元，總計推出21項特色主題活動。

觀光局說，今年的寶島仲夏節還橫跨通路、旅遊、美食、餐飲、時尚等多家知名品牌企業共襄盛舉，並推出專屬聯名產品與活動，除全家便利商店於6月19日至7月16日推出「全家 x 寶島仲夏節」活動，全家會員購買指定冰品即有機會獲得多項好禮；台灣菸酒公司更推出金牌台灣啤酒「寶島仲夏節」上山下海的限量瓶身設計罐，該限量款包裝將在7月份於全台全家便利商店販售，全台限量36萬罐。

黑松公司以C&C檸檬及葡萄兩款汽水，推出寶島仲夏節消暑上山、清涼下海的限定包裝，全台熱情上架； satana 聯野國際以高品質傳遞背包旅行的美好體驗，推出仲夏旅行季新品；還有GOMAJI提供全台地區食衣住行育樂等優惠券；摩斯漢堡推出聯名套餐，必將掀起今年夏日的觀光熱潮。

此外，台灣觀巴業者也包裝推出「2019寶島仲夏節Formosa Summer Festival」特色行程，未來將持續增加特色行程。還有全台多達114家旅宿業者也一同共襄盛舉，提供多項旅遊住宿優惠方案。

行銷寶島仲夏節，觀光局請出法國、韓國和日本的網宏，推介台灣好吃的冰品，要外籍旅客...
行銷寶島仲夏節，觀光局請出法國、韓國和日本的網宏，推介台灣好吃的冰品，要外籍旅客夏季來台灣不要忘了品嘗台灣好吃的冰品。　記者楊文琪／攝影
分享

冰品新竹集集
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

今年以來最高彩金！威力彩頭獎上看5.5億元

2019-06-13 12:13

台大癌醫50億捐款延宕 郭台銘： 要捐錢卻捐不出去

2019-06-13 11:20

300海豚沙雕周末挑戰金氏世界紀錄 縮時攝影搶先看

2019-06-13 12:00

標章比不上自我宣傳？ 台南生產農產品以日文標示價格飆三倍

2019-06-12 21:57

技術不該只是校園展示的論文 醫師跨界變創業家

2019-06-13 14:17

漢民國小疑食物中毒11生送醫 疑外送紅茶冰沙惹禍

2019-06-13 14:10

影／宜蘭宣布全國警察都有禮 7月底前遊公營景點免費

2019-06-13 14:10

桃機北跑道16日晚關閉10小時執行預防性維修

2019-06-13 13:55

失眠認知行為治療 遠距離也有效

2019-06-13 13:31

胃食道逆流光吃藥不會好 醫師：五大危險因子飲食要減

2019-06-13 12:59

惡意散布食安謠言重罰百萬 即起生效

2019-06-13 12:55

屏東雙流國家森林遊樂區 半價可享最高負離子含量瀑布

2019-06-13 12:43

影/奇美成立整合病房 跨科近百醫護照顧多病在身患者

2019-06-13 12:00

影／騎重機遇路人暖勸「騎慢一點」 下秒見車尾燈網笑噴：絕對在地人

2019-06-13 12:00

高市擬分年調高生育津貼 3年後第3胎調高為8萬元

2019-06-13 11:59

首次談同婚法通過！白先勇：很高興台灣是亞洲第一

2019-06-13 11:42

2019寶島仲夏節開跑 各地冰品邀你夏季涼一下

2019-06-13 11:39

鋒面加西南風！北北基等13縣市大雨特報

2019-06-13 11:33

盛讚天下第一書！白先勇今為紅樓夢洗冤

2019-06-13 11:25

影／新刮刮樂下周推出 全中或全不中都得10萬元

2019-06-13 11:23

刮刮樂「雙赢樂」展新亮相

2019-06-13 11:19

台14線埔霧公路再現天坑 埔里段中午開始搶修

2019-06-13 10:59

台東鹿野發現疑似秋行軍蟲 緊急採樣送驗

2019-06-13 10:56

研究生怨基北通學2小時 基隆人訓：這點苦都吃不了

2019-06-13 10:44

郭台銘宣布加碼捐贈「再給台大癌醫中心50億元」

2019-06-13 10:30

杜蘭特在總冠軍賽中拉斷跟腱 足踝外科名醫這樣說

2019-06-13 09:25

老不可逆但可以延緩 離開椅子就算數

2019-06-13 09:21

82歲登蘋果大會！高中學歷、至今單身 若宮正子「為大家帶來勇氣」

2019-06-13 09:16

掌握穿搭需求 讓顧客覺得「你懂他」

2019-06-13 09:07

吳德榮：今晚起對流再增強 北台灣等周末見陽光

2019-06-13 07:46

健康你我他／一次視力危機後…我們改看青山 遠離手機

2019-06-13 01:07

蟲蟲害妳紅通通…對抗酒糟 免疫力是關鍵

2019-06-13 01:06

別拖延就醫…新型失智症 並未推翻舊療法

2019-06-13 01:04

呼吸中止症 「睡駕」機率高

2019-06-13 00:28

別吃太補！女童性早熟 比男童高出5至10倍

2019-06-13 00:12

PM2.5誘發小孩氣喘 有2大關鍵期

2019-06-13 00:08

全球首例！6歲女童性早熟 罹患產婦病

2019-06-13 00:05

天雨路滑 駕駛小心「打水漂」

2019-06-12 23:41

治標還治本？客運工會批壓制票價致低薪 交部研議補貼

2019-06-12 22:50
看更多

熱門文章

喝星巴克、路易莎...原來咖啡要這樣買才划算

2019-06-12 16:06

農委會：今起通報秋行軍蟲經確認可得1萬元獎勵

2019-06-12 16:53

認出秋行軍蟲救35億元農產 無名英雄：我沒那麼偉大

2019-06-12 19:12

「好朋友」如何介入婚姻？心理師談婚姻維繫關鍵

2019-06-12 15:42

豪雨中場休息！一張圖看大雨這幾天怎麼下

2019-06-12 19:55

阿翔謝忻爆婚外情 兩性作家評：和男人稱兄道弟更心機

2019-06-13 11:17

郭台銘宣布加碼捐贈「再給台大癌醫中心50億元」

2019-06-13 10:30

大雨大雨一直下 台中豐原萬里長城落大石

2019-06-12 15:52

最新／雲林傳2起疑似秋行軍蟲案例 防疫人員緊急採驗

2019-06-12 15:44

南投山區累積雨量已破200毫米 中北部大雨特報

2019-06-13 07:30

研究生怨基北通學2小時 基隆人訓：這點苦都吃不了

2019-06-13 10:44

首例揪蟲英雄沒獎金 農委會只送2娃娃

2019-06-13 00:28

影／秋行軍蟲入侵嘉義鹿草 挖3米深坑掩埋覆烏肥

2019-06-12 20:25

台大癌醫50億捐款延宕 郭台銘： 要捐錢卻捐不出去

2019-06-13 11:20

杜蘭特在總冠軍賽中拉斷跟腱 足踝外科名醫這樣說

2019-06-13 09:25

今下班當心淋成落湯雞！氣象局：傍晚各地雨勢再增強

2019-06-13 11:57

異國夫妻吵架冒出「歐巴+國罵」鄰嚇呆 網笑：台韓交流啊

2019-06-13 10:48

老顧客神預測 新竹這家彩券行美夢成真

2019-06-12 14:54

「我很善良卻必須絕情」人生3件事懂得放下 生活才會更快樂

2019-06-12 22:27

有線電視600元天花板明年解除 吃到飽變套餐制

2019-06-12 16:56

每日星座運勢／水瓶多留意身體健康 事業多元運作

2019-06-13 00:00

鏟除秋行軍蟲 發現1例給1萬

2019-06-13 00:26

郭董捐助台大癌醫卻爆資金短缺？ 台大避談

2019-06-12 14:38

秋行軍蟲入侵3縣玉米 專家：放晴速耕鋤玉米田

2019-06-12 17:39

義竹鄉青割玉米證實秋行軍蟲入侵 縣府緊急封鎖現場

2019-06-12 15:09

全球重要研究 中國醫大找到PM2.5引起氣喘2大關鍵期

2019-06-12 16:51

全球首例！6歲女童性早熟 罹患產婦病

2019-06-13 00:05

吳德榮：今晚起對流再增強 北台灣等周末見陽光

2019-06-13 07:46

奇妙家世！她有4個爸媽 紅包領4份、36分考卷被圍攻

2019-06-13 11:15

Apple信義A13週六開幕！玻璃外牆搶先看 地下層還有玄機

2019-06-13 10:43

苗栗、嘉義、宜蘭都現蹤 秋行軍蟲4通報方式報你知

2019-06-12 21:56

影／蟲蟲危機！宜蘭遭秋行軍蟲入侵 另有3起疑似案例

2019-06-12 18:01

【相處之道】林姝／老公是我的

2019-06-13 06:00

「整顆水蜜桃」愛玉冰橫掃IG 台南清水堂大排長龍就是要吃

2019-06-12 17:25

石門水庫水位溢滿 開啟排洪隧道調節性放水

2019-06-13 10:10

19歲跆拳道選手胸痛難耐 「睪丸癌」竟長在胸口

2019-06-12 18:14

不是義竹鄉！嘉義縣秋行軍蟲首例在鹿草鄉食用玉米田

2019-06-12 15:49

標章比不上自我宣傳？ 台南生產農產品以日文標示價格飆三倍

2019-06-12 21:57

OL套裝上身小S徐熙娣依舊美 靠Tiffany首飾點亮造型

2019-06-12 15:37

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／永遠有路可逃

2019-06-13 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top