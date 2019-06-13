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失眠認知行為治療 遠距離也有效

2019-06-13 13:31台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

研究結果顯示，遠距醫療對慢性失眠症患者的治療，跟面對面的治療依樣有效。 (pho...
研究結果顯示，遠距醫療對慢性失眠症患者的治療，跟面對面的治療依樣有效。 (photo by USDA )
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原來遠距醫療一樣有效！研究發現，認知行為治療可以有效治療慢性失眠患者的失眠問題。認知行為治療當中，治療師會透過了解患者的行為與情緒如何影響患者生活，想辦法對患者「現在」的問題進行處理。

由於不是每個人都有足夠的時間與金錢接受治療師面對面的治療，現在也能透過手機、電腦等工具與治療師進行遠距的療程。密西根大學安娜堡分校的研究人員對遠距的療程與面對面療程的效果進行研究，發現兩者效果相當。

根據《睡眠醫學評論》報導，研究人員找了有慢性失眠症的受試者，替他們安排了6次的認知行為治療，其中包括遠距以面對面的治療方式。研究了兩項分析，第一種是分析查看並比較睡眠模式與白天活動情形的相關資料，在47位受試中有33位是女性；第二種分析患者與治療師的關係之影響， 38位受試者中25位是女性。

第一項分析結果顯示，與治療師面對面進行的認知行為治療與遠距進行的治療，對於慢性失眠的患者都是有幫助的。第二種分析結果則顯示，不管是接受遠距或者面對面治療的患者，對於治療師的滿意程度都是相同的。

根據《每日醫學新聞》報導，首席研究員鄂蘭（J. Todd Arnedt）博士表示，進行遠距醫療的受試者對於療程的滿意程度竟然與面對面的受試者相當，與團隊的假設不同。康瑞博士則表示，遠距治療的療程可以協助改善這樣的療程供不應求的問題。

遠距醫療不僅能提供患者方便性，同時也能保留面對面進行的治療那種真實的感覺，在未來有許多的發展空間。

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