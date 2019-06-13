影/奇美成立整合病房 跨科近百醫護照顧多病在身患者

2019-06-13 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



奇美醫學中心在第一醫療大樓9樓新設立「整合病房」，今天院長邱仲慶主持揭牌啟用，一般醫學內科、老年醫學科及全人醫療科等醫護組成團隊，總計68床，醫師約30人、護理師43人，以跨科別及醫院、社區雙整合模式 提供完整連續性醫療照護。

院長邱仲慶表示，台灣人口進入高齡化社會，許多較年長病患會出現同時有罹患數種以上疾病的「共病」現象，傳統都是分科專科治療，水平跨科別整合與醫院、社區垂直合作，能夠提供病患最完整的照護及後續出院後持續追蹤延續治、復健療效果，除了減少病患家屬 往來奔波，也能夠節省許多醫療資源。

奇美老年醫學科主任蔡岡廷指出，奇美醫學中心新設立的「整合病房」位於第一醫療大樓9樓，由一般醫學內科、老年醫學科及全人醫療科等共同組成，總計68床，是擁有7位主治醫師的醫療大團隊，臨床工作除承接急診入院病人，也支援院內各科共同照顧多重慢性的病人，並將服務延伸至社區，希望能為大台南地區鄉親提供更優質而完整的照護。

蔡岡廷舉94歲李姓高齡病患為例，李老先生因為失智與多重慢性病，雖然入院主因是肺炎，經過治療後穩定，但日常生活卻「回不去」了。

他食慾不振、虛弱無法下床，白天昏昏沈沈，但晚上卻不睡覺還會胡言亂語，即便鼓勵活動，也是稍微動一下就喘；病患的不適，整合病房的護理師指導各種照護技巧、藥師提出藥物整合建議、營養師設計了適合食慾不振病人的高營養餐食、治療師們每天來進行各種訓練。

在病情逐漸改善的同時，社工師與照護管理師也聯絡了出院後承接照護的合作機構，將李爺爺的病況完整交接給對方。』

蔡岡廷指出，上述案例這樣的團隊合作模式，是奇美醫學中心整合病房的例行工作；除了醫療問題，奇美醫學中心也重視生活問題的處置，因此整合病房採取的是「跨領域團隊合作」模式，也就是「水平整合」。

跨領域團隊裡不僅有醫師、護理師，還有藥師、營養師、社工師、物理治療師、職能治療師、語言治療師、心理師和照護管理師等，團隊成員各司其職而專業合作，共同協助病人面對醫療與生活方面的困難。

蔡岡廷表示，奇美醫院也重視出院後的延續性照護，整合病房強化了醫院與社區的連結，也就是「垂直整合」。在出院前，團隊就會根據病人狀況量身訂做出院計畫、申請照護資源，並協助交接給合作的社區夥伴，包括診所、長期照護機構或生活支援機構，讓病人出院後也能繼續得到醫療與照顧。

針對行動不便就醫困難的病人，奇美醫學中心會主動聯絡社區診所夥伴，繼續提供居家醫療服務，若社區醫師無法前往，也可以由奇美醫學中心推派整合病房跨領域團隊前往。