300海豚沙雕周末挑戰金氏世界紀錄 縮時攝影搶先看

2019-06-13 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



福隆國際沙雕季4月下旬開幕以來已突破10萬人次入場參觀，15日周末招募300位雕手打造300隻具東北角意象的瓶鼻海豚沙雕，挑戰金氏世界紀錄。其中年紀最小的成員年僅12歲，來自福隆國小的3名小朋友，小朋友每年都來看沙雕，也接受沙雕藝術創作練習，今年他們從參觀者成為創作者。

福隆國際沙雕季4月下旬開幕以來已突破10萬人次入場參觀，15日周末招募300位雕手打造300隻具東北角意象的瓶鼻海豚沙雕，挑戰金氏世界紀錄。圖／福容大飯店提供 分享 facebook

福隆國際沙雕藝術季今年邁入第12年，15日主辦單位招募超過300位民眾要挑戰金氏世界紀錄，由沙雕總監李明憲率領20位沙雕藝術家協助打造300隻瓶鼻海豚，象徵東北角生生不息的海洋生態，挑戰「全世界最多人一起做沙雕」的壯舉。

福隆國小因鄰近在福隆沙灘，幾年前，校方便透過美術課程，讓學生接觸沙雕藝術創作，從陶土型塑練習、沙雕製作基礎到最後的實體雕刻，自三年級到六年級的美術課程，每周約4小時的教學指導認識沙雕。

民眾如何完成沙雕？主辦單位早在半年前就開始籌畫，舉辦了20場海豚沙雕訓練營，看似單純的海豚沙雕，實際製作上需要花費很大的工夫，在招募及訓練的過程中除了要讓挑戰者們在腦海中建立瓶鼻海豚的形狀外，還要將平面的圖像轉化為立體雕塑。

沙雕總監李明憲表示，海豚沙雕的製作步驟，要先從沙堆中畫出十字中心線，再用大抹刀以中心線為準削出海豚的大致輪廓，接著用手直接堆出海豚的胸鰭及背鰭，適量的幫沙雕補充水分並拍打緊實，然後才用雕刻刀細雕海豚外觀，挖出嘴型、氣孔、眼睛，最後再用軟板將作品上多餘的沙子撥掉並抹平，才算大功告成。

今年的福隆沙雕季以「穿越小鎮尋找亞特蘭提斯」為主題，就是從海洋奇幻文化做為構思，展區內65座的沙雕作品，以希臘神話的「與神同行」，透過波賽頓、宙斯、海克力士的引導，帶領民眾穿越亞特蘭提斯小鎮。高達8米的主雕「重現亞特蘭提斯樂園」，搭配展區內豐富的拍照裝置藝術，成為打卡熱點。看沙雕拍照打卡還有抽麗寶馬拉灣水上樂園門票、天空之夢摩天輪搭乘券，以及中華航空區域航點雙人來回機票等好康。