首次談同婚法通過！白先勇：很高興台灣是亞洲第一

2019-06-13 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



同婚法日前通過，1977年動筆寫下台灣第一本同志小說《孽子》的作家白先勇，今天首次對此發表看法，表示同婚代表的人權是世界趨勢，很高興台灣是亞洲第一個通過同婚者。

白先勇策畫的新世紀重評《紅樓夢》兩岸交流論壇今明舉辦，白先勇今在會前受訪談同婚。白先勇說，這是世界趨勢，同婚代表的對人權的認識，都是世界趨勢。