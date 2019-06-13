2019寶島仲夏節開跑 各地冰品邀你夏季涼一下

2019-06-13 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



擂茶冰。記者董俞佳/攝影 分享 facebook 夏天來了，吃冰正是時候。交通部觀光局舉辦「寶島仲夏節Formosa Summer Festival」今起在台北車站正式登場，芒果冰、大碗公冰、仙草冰、愛玉冰，到各種地方冰品一應具全，觀光局邀請民眾一起來感受台灣的夏日冰品魅力。

交通部觀光局今天上午舉辦記者會，現場由仲夏大使黃小玫表演自創的寶島仲夏主題曲「ice ice你」，並以12大冰品代表不同旅遊地區，如基隆北海岸石花凍、新竹關西仙草冰、新竹北埔擂茶冰、台中珍珠奶茶冰、南投集集山蕉冰、嘉義愛玉冰、台南芒果冰、高雄大碗公冰、屏東櫻花蝦霜淇淋、台東釋迦冰、花蓮糖廠冰及澎湖仙人掌冰等。

記者會現場，觀光局也號召全台知名冰品店家一同響應，以「12 大冰品、100+名店」為主題，只要於7月1日至8月31日於「仲夏天加一味」拍照打卡上傳活動，至活動配合店家吃冰打卡上傳指定粉絲團，將有機會獲得活動抽獎品！還可享有逾50家冰店專屬優惠等。