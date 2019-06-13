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2019寶島仲夏節開跑 各地冰品邀你夏季涼一下

2019-06-13 11:39聯合報 記者董俞佳╱即時報導

擂茶冰。記者董俞佳/攝影
擂茶冰。記者董俞佳/攝影
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夏天來了，吃冰正是時候。交通部觀光局舉辦「寶島仲夏節Formosa Summer Festival」今起在台北車站正式登場，芒果冰、大碗公冰、仙草冰、愛玉冰，到各種地方冰品一應具全，觀光局邀請民眾一起來感受台灣的夏日冰品魅力。

交通部觀光局今天上午舉辦記者會，現場由仲夏大使黃小玫表演自創的寶島仲夏主題曲「ice ice你」，並以12大冰品代表不同旅遊地區，如基隆北海岸石花凍、新竹關西仙草冰、新竹北埔擂茶冰、台中珍珠奶茶冰、南投集集山蕉冰、嘉義愛玉冰、台南芒果冰、高雄大碗公冰、屏東櫻花蝦霜淇淋、台東釋迦冰、花蓮糖廠冰及澎湖仙人掌冰等。

記者會現場，觀光局也號召全台知名冰品店家一同響應，以「12 大冰品、100+名店」為主題，只要於7月1日至8月31日於「仲夏天加一味」拍照打卡上傳活動，至活動配合店家吃冰打卡上傳指定粉絲團，將有機會獲得活動抽獎品！還可享有逾50家冰店專屬優惠等。

今年寶島仲夏節，也結合各國家風景區、縣市旅遊，觀光局指出，今夏到嘉義吃愛玉冰，可參加太陽館的雙鐵微旅行體驗科學活動，憑高鐵票根可兌換寶島仲夏節的特色帽一頂；去澎湖吃仙人掌冰，也能來一趟虎井嶼音樂會活動以及參加有趣科普設計夏令營，另外，也可以到花蓮搭乘仲夏寶島號進行懷舊鐵道之旅，到高雄也能參加愛河水漾嘉年華活動以及旗津黑沙玩藝節吃特色大碗公冰。活動詳情請上交通部觀光局活動網站查詢。

釋迦冰。記者董俞佳/攝影
釋迦冰。記者董俞佳/攝影
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珍珠奶茶冰。記者董俞佳/攝影
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仙人掌冰。記者董俞佳/攝影
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