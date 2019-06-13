盛讚天下第一書！白先勇今為紅樓夢洗冤

2019-06-13 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



曹雪芹《紅樓夢》從新文學運動領袖胡適發表「紅樓夢考證」以來，庚辰本是正統、後40回高鶚所續等說法成為主流。作家白先勇近年頻發聲「程乙本」才是正統，且全書120回都是曹雪芹所寫，今明更在台大舉辦新世紀重評《紅樓夢》兩岸交流論壇，有如為《紅樓夢》洗冤。

該論壇由趨勢教育基金會與台大中文系聯合主辦，由作家白先勇擔任總策畫，邀請兩岸紅學名家參與。趨勢基金會執行長陳怡蓁表示，白先勇是在今年4月赴北京參加曹雪芹論壇後，立即決定也要在台灣辦，並請趨勢主辦，雖然因逢6月，大陸學者向陸申請來台不易，還好最後都順利來台。

白先勇表示，台灣上一次開《紅樓夢》論壇，已是上世紀1980年代的事。這次在台大舉辦，由於台大在學界的地位，他認為有特別的意義，更能在文化界產生外溢效應，希望讓大家對《紅樓夢》的學術地位有新看法。

白先勇說，「新紅學」從胡適1921年發表「紅樓夢考證」以來已快100年，胡適當初說《紅樓夢》後40 回是高鶚所續等說法，至今爭議不休，希望透過今明天的論壇，也許給予各界新看法。

白先勇也盛讚《紅樓夢》的崇高地位，「《紅樓夢》是天書！」他說，史上從沒一部小說像《紅樓夢》這樣引起各界各人興趣，兩百多年來從各角度都探索不完，有說不盡的玄機，是經典中的經典。尤其他近年在在台大開課後，更體會到《紅樓夢》不只是中國文學史上最經典的小說，更是「天下第一書」。

與會不少學者贊同白先勇「程乙本是正統」觀點，北京曹雪芹學會副會長鄭鐵生說，他比較《紅樓夢》120回四個版本，以及80回的脂評本等十多個版本，認為從回目、修辭、敘事等方面，都是程偉元與高鶚比「程甲本」晚一年的「程乙本」更好。台大中文系教授陳翠英說，今天有如釐清《紅樓夢》冤案。