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影／新刮刮樂下周推出 全中或全不中都得10萬元

2019-06-13 11:23聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

為延續前5個月刮刮樂的超夯買氣，台灣彩券公司今（13）天宣布即將於下周一（6月17日）推出顛覆傳統、翻轉彩迷既定刮獎印象的益智延長型遊戲「雙贏樂」，「雙贏樂」每張售價100元，顛覆以往「對中越多、獎金越高」的既定印象，全對中/全沒對中都可得到最高獎金10萬元。

刮刮樂今年1至5月批售總金額達新台幣403億元，較去年同期增加45億元，成長13%，台灣彩券公司總經理蔡國基表示，主要原因為刮刮樂持續創新+商品獎項成功帶動市場買氣，再加上今年首度發行的「熱議獎金」遊戲讓消費者刮獎超有感。

蔡國基表示，刮刮樂玩法多元、即刮即對的遊戲特性，廣受民眾喜愛。今年1至5月批售金額403億元，其中創新產品，包含現金＋商品獎項、刮中就贏錢系列、新春賀歲片主題及「熱議獎金」系列等遊戲就熱銷了127億元，占前5個月銷售額的近三分之一。

以遊戲玩法而言，刮刮樂今年前5個月提供包含複合型、對幸運號碼、對位型、刮六中三、井字型、比大小、對幸運符號、一刮即中、及最受大家喜愛的益智延長型遊戲等9種玩法，其中益智延長型遊戲仍然是消費者最喜愛的遊戲玩法，今年前5個月共銷售了73億元。

益智延長型遊戲玩法眾多，蔡國基表示，彩迷透過「慢慢刮、慢慢對」的刮獎過程，可增加鬥智娛樂與刺激，每次推出都熱銷，廣受彩迷喜愛。

每張售價100元的「雙贏樂」完全顛覆以往刮刮樂「對中越多、獎金越高」的既定印象，票面以充滿樂趣的彈珠台及五彩繽紛的彈珠為主視覺，共有4個獎項、8種中獎方式，依「您的號碼」對中「中獎號碼」的個數決定中獎獎金，總中獎率29.93%，最高獎金10萬元多達200個，總獎項超過104萬個，就算全部都沒對中也可得到最高獎金10萬元，玩法上充分發揮了「雙贏」的特色，預計將為彩迷帶來更多驚喜與樂趣。

為延續前5個月刮刮樂的超夯買氣，台灣彩券公司今（13）天宣布即將於下周一（6月17日）推出顛覆傳統、翻轉彩迷既定刮獎印象的益智延長型遊戲「雙贏樂」，「雙贏樂」每張售價100元，顛覆以往「對中越多、獎金越高」的既定印象，全對中/全沒對中都可得到最高獎金10萬元。

台灣彩券公司今（13）天宣布即將於下週一（6月17日）推出顛覆傳統、翻轉彩迷既定...
台灣彩券公司今（13）天宣布即將於下週一（6月17日）推出顛覆傳統、翻轉彩迷既定刮獎印象的益智延長型遊戲「雙贏樂」，「雙贏樂」每張售價100元，顛覆以往「對中越多、獎金越高」的既定印象，全對中/全沒對中都可得到最高獎金10萬元。記者沈婉玉／攝影
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