台大癌醫50億捐款延宕 郭台銘： 要捐錢卻捐不出去

2019-06-13 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘今與台大舉辦簽約記者會，正式簽約再加碼捐款50億元。他表示，捐款是去年一月就口頭承諾，但之後台大校長遴選由管中閔當選，卻因「卡管案」使得台大沒校長，後續捐款流程也無法順利進行，今天正式補簽約。記者林澔一/攝影 分享 facebook 由鴻海集團董事長郭台銘旗下永齡基金會於2008年前捐款150億元興建、原訂7月開幕的台大癌醫中心醫院，昨鏡週刊卻報導指出，因捐款短缺80至100億元，醫療器材未到位，現在只能小規模營運。郭台銘今與台大舉辦簽約記者會，正式簽約再加碼捐款50億元。他表示，捐款是去年一月就口頭承諾，但之後台大校長遴選由管中閔當選，卻因「卡管案」使得台大沒校長，後續捐款流程也無法順利進行，今天正式補簽約。

郭台銘指出，自己歷經2位至親罹癌過世，便發誓對抗癌症，是個人志願也是心願。因此10年前捐款台大籌建癌醫中心，從前校長李嗣涔開始，至現任管中閔，歷經三位校長以及一位代理校長，漫長的12年中也經歷過行政效率緩慢，甚至為了移樹木而使工程延宕2年，使得癌醫延遲落成，深刻體會到這工程中間需蓋多少圖章，「未來我當中華民國總統，任何措施都將權衡輕重，並為興利而不是防弊」、「政府管太多了，什麼都管不好，使得行政效率出了很大問題，我當總統後將鬆綁」。

郭台銘並指，去年1月3日邀請台大癌醫中心院長鄭安理深談，就提到十年來因通貨膨脹等因素，可能使癌醫籌建的經費不足，便口頭承諾要再捐50億元，「當時台大新校長遴選結果還沒出來，並不知道會是由誰當校長，當時也想這可當做是給新校長的一個禮物」，而2天後也就是在去年1月5日，台大校長遴選結果是由管中閔當選。

「台灣有個奇怪的現象，要捐錢卻捐不出去」，郭台銘強調，管當選後，卻歷經了一年的卡管案，使得台大沒有校長、要捐款卻沒有人可以蓋章，台大等了整整一年等不到校長，使得捐款延宕了一年，造成台大沒有經費買相關設備。