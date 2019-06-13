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學費被凍漲14年 中原校長批：褲帶要勒到多緊？

2019-06-13 11:11聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

「大學校院教務、校務經營主管聯席會議」今天在中原大學舉辦。記者馮靖惠／攝影
「大學校院教務、校務經營主管聯席會議」今天在中原大學舉辦。記者馮靖惠／攝影
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「大學校院教務、校務經營主管聯席會議」今天在中原大學舉辦，中原大學校長張光正致詞時不滿表示，14年沒辦法漲學費，「這是一個政治問題」，兩黨都對這麼問題沒有解套，繼續拿高等教育當犧牲品，沒有錢很難辦事，到底要大學把油擠到什麼地步？褲帶要勒到多緊？

張光正表示，台灣高教究竟要如何突破窘境，開創一個新的高教未來，如何發揮最大的功能帶領台灣高教，希望藉由這次會議能夠多加討論。

教育部政務次長劉孟奇表示，教育部能夠做到的，就是盡量鬆綁和簡化。

中原大學校長張光正(右)。 本報系資料照
中原大學校長張光正(右)。 本報系資料照
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