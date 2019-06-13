研究生怨基北通學2小時 基隆人訓：這點苦都吃不了

2019-06-13 10:44 聯合新聞網 綜合報導



從基隆通勤到台北會太遠嗎？ 聯合報系資料照／記者王騰毅攝影 分享 facebook

每日通勤2、3小時省房租，划算嗎？一名剛考上研究所的學生，由於家境不富裕，放棄在外租屋，打算從基隆通勤到台北，但對於搭大眾運輸工具往返至少要耗費2小時有點猶豫，不知道這樣是否值得？因此尋求網友意見。許多網友熱情幫他分析優劣，但也有不少人不以為然的說：「2小時通勤，很久嗎？」

這名網友在「mobile01」發文，表示自己考上公館的研究所，由於家中經濟狀況不佳，他考慮住在基隆火車站附近的親戚家，優點是可以省下約20萬的房租費，缺點是通勤時間2小時起跳，讓他有些煩惱，於是擬了3種交通路線，希望網友們幫忙找答案。

1. 搭公車從家裡直達學校，車資96元，交通時間2小時20分。

2. 從基隆搭火車到松山車站，再騎機車到學校，車資約130元，交通時間約2小時。

3. 騎機車約28公里，估算成本67.2元，交通時間約94分鐘。

網友們紛紛獻出建議，大多數人都認為騎車應優先刪除，「騎機車太危險，天龍國交通危險程度不是外地人可以想像得到」、「搭公車吧，看起來通勤時間很長，但車上你可以滑手機看影片時間還是你的」、「基隆市騎到汐止好市多約要25～30分鐘，過去進入台北市以後就是塞車和紅綠燈的開始，預估你騎車單趟也要1小時吧」。

有人則認為3種方案可視情況隨選，「客運首選。準備主動抗噪耳機，上車很好睡。有時有大雨怕塞車，就捷運轉火車」、「至少住得寬敞，加減省一點」、「愈少轉乘絕對愈好」。

也有網友提出打工賺房租的意見，「省錢不是唯一解法，懂得開源才不辜負你考上這間學校的價值」、「把搭車2小時以上，來當賺錢的時間」、「隨便去兼家教賺的錢都能cover租金！」。

另有一派網友對他的煩惱不以為然，「通勤1小時很正常吧！在國外通勤2小時的都一大堆人」，臉書粉絲團「基隆人踹共」上的網友們更是反應熱烈，「根本基隆人日常」、「2.5小時還好吧！基隆有多少人數十年如一日通勤台北上班」、「我一天4個半小時基隆木柵來回通勤」、「我最遠從基隆通車到北投上班，每天花在通勤4小時左右，而且從來不遲到」。還有人勸他「堅強點」，「這點苦都吃不了喊崩潰，出社會更多狗屁倒灶的鳥事，那不是要發瘋了！」