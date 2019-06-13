加碼搶國際生 管中閔：台大不再當「老大」大學

2019-06-13 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台大校長管中閔。 本報資料照片 分享 facebook 為加強招募國際優秀學生，台灣大學自今年起增加優秀國際碩博士獎學金名額20%、提前招生程序，另於108學年度起，將擴大國際生助學金獲獎名額50%。因為各種改革，讓今年外籍生報到率比去年提高了12個百分點。台大校長管中閔表示，台大在國際化的努力，要讓台大變成積極主動的大學，不再是「非常老大」的大學。

台大國際事務副校長周家蓓表示，台大從今年起增加優秀國際碩博士的獎學金，每名學生可以獲得每年37萬到50萬元不等，但是競爭非常激烈，全校外籍碩博士學生新舊生當中大約只有3至4%可以獲得。

周家蓓說，台大過去幾年原本就有外籍生優秀博士獎學金每年50萬元，優秀碩士獎學金每名每年25萬元。今年開始有了新的改變，不再特別區分博、碩士生，由各個學院自行選定最為優秀的外籍學生，獎學金的金額更改為50萬元及37萬元兩種，總名額較以往增加了20%，可以讓各個學院爭取更佳的外籍生入學。

此外，周家蓓表示，過去幾年來，每年申請台大的國際生大約650人，錄取率約50%多一點，但最後報到率約69%，換言之，不到七成的人會到校就讀，實在有些可惜。

「主要原因之一是申請作業時間較慢」，周家蓓說，國外學生申請出國時，一定也會同時申請其他國家的學校，優秀者各國都爭取，如果放榜太慢，會作失爭取的時間點；其二是原本台大提供的外籍生獎學金數額較少，且通常在錄取名單出來後才開始審查，針對獎學金的放榜就又更慢了，這些都是改進的重點。

為了提升爭取優秀國際學生來校就讀效率，台大國際處經過仔細核算並與各院、系、所作業時間溝通，也仔細查核鄰近各國名校的外籍生申請作業時程，今年度提出了新的時間表。

周家蓓說，109學年度第1學期的入學申請，將提早自108年8月1日至11月28日止申請。至於明年2月入學的108學年度第二學期外籍博士生則會在今年12月26日放榜，將有效率的提升申請流程。

另外一項新作為是，台大將於每年7月1日起，也就是每學年度開始招生前，把預計次年度新入學的國際生可以獲得分配的獎助學金50%，提早分配給交由各院、系、所教學單位，作為年度對外招收優秀國際碩、博士班生預核之用。

周家蓓說，這樣一來，各院、系、所的主管及教師出國開學術研討會或是訪問國外學校時，就可依分配到的名額，當場「預約」優秀國際學生，更可掌握招募優秀人才的機會，這在外籍研究生的爭取上非常重要。

台大更將自108學年度起，擴大國際學生助學獲獎名額50%。周家蓓說，原本的國際學生助學金名額大約是每年130名，但是因為報到率的關係，通常大約只用到100名。今年台大增加了國際學生新生助學獲獎名額約65名，包括博士、碩士、與學士。在核撥名額時，會以博碩士為較多的考量。

「今年9月入學的外籍生的網路報到率，已經較去年提高了12%。」周家蓓說，所謂錄取後的報到率可以分為網路報到率以及實際報到率，網路報到率通常在公告之後一個月左右。去年的網路報到率大約是八成，實際報到時，大約是錄取的七成，今年的網路報到率是92%，相較去年報到率的八成來講提高了12%。至於實際報到率相信也會提高，但是必須要到八月底九月初才會知道。

管中閔表示，吸引優質的國際研究生是台大加強國際化的努力之一，所以台大採取更積極的作為，包括提高獎助學金、將招生程序提前等。即使才剛開始這些改變，但已經看到效果，外籍生報到率已經明顯提高。

管中閔說，他們在國際化的努力，就是要讓台大變成積極主動的大學，不是被動等別人來，而是積極向外招募人才。「明年，我們的動作會更積極，大家會看到台大的新面貌：不再是一個非常老大的大學，而是一個有朝氣，積極像外的大學」。