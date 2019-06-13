建築工人摔傷會喘 急症卻查出罹患矽肺病

2019-06-13 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



65歲陳先生在建築工地上班，日前因摔傷急診，還併有呼吸不順，後來查出罹患「矽肺症」。圖／亞洲大學附屬醫院提供 分享 facebook 65歲陳先生在建築工地上班，日前因摔傷急診，還併有呼吸不順，經X光檢查意外發現肺部有可疑小白點及肺積水問題，一度懷疑是腫瘤作祟，後來轉至胸腔外科進行肺部手術切片，證實為「矽肺症」經以止咳、緩解疼痛藥物等症狀治療方式後，症狀才獲緩解。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科醫師林育生說，陳先生的雙側肺部有諸多細小白點，進一步安排胸部電腦斷層檢查，發現除了白點外，同時也有肺部積水情形，懷疑可能為惡性腫瘤肺部轉移，或是粟粒性肺結核所致。

經過痰液檢查、肋膜積水抽取檢驗，數值都在正常範圍內，腫瘤指標也無顯著異常，不過肺積水症狀卻反覆出現，詢問其職業暴露史和抽菸史，發現患者在建築工地上班，且菸齡超過20年，於是轉介至胸腔外科進行肺部手術切片，經病理檢驗證實罹患矽肺症。

林育生指出，矽肺症屬於塵肺症的一種，主因為吸入結晶型游離二氧化矽粉塵所致。常見的塵肺症還包括「石綿肺症」、「煤礦工人塵肺病」等，台灣早期得到塵肺症的患者，以煤礦礦工居多。

另也有些行業如鑄造、打石工、拋光研磨產業、裝潢業，或從事隧道工程等因工作環境影響造成，一旦當二氧化矽粉塵沉積於肺泡中，會造成肺部慢性發炎及纖維化，產生無法治癒之病變，造成肺部氣體交換功能受阻，肺部彈性變差，通常病患會以呼吸喘、咳嗽來表現，甚至會伴隨劇烈胸痛。

他建議，從事高風險行業的勞工，應維持工作場所通風良好，配戴適當的防護器具，且不抽菸，才能降低罹患塵肺症的風險。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康