吳德榮：今晚起對流再增強 北台灣等周末見陽光

2019-06-13 07:46 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今白天滯留鋒逐漸移至北部近海，對流強度稍減弱，但今晚至明白天鋒面再向南移，發生劇烈天氣發生機率提高，周六、日天氣好轉，北台灣甚至可見陽光。

吳德榮表示，最新（12日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今白天滯留鋒逐漸北移至北部近海，對流強度稍減弱，中部以北仍有明顯降雨，山區雨勢較大；今晚至明天白天滯留鋒再由北向南移，對流強度增強，這兩天應持續注意氣象局發布的即時訊息、特報。由於過去兩天山區已累積大量降雨，易有塌方、落石、土石流發生，應避免到山區活動。

吳德榮說，今天北部氣溫約21至26度、中部22至27度、南部23至30度、東部21至29度。而最新模式模擬顯示，周六、日（15、16日）滯留鋒南移至巴士海峽，北台灣好轉、可見陽光；其他地區天氣亦明顯緩和，局部地區有短暫陣雨的機率。