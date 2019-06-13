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南投山區累積雨量已破200毫米 中北部大雨特報

吳德榮：今晚起對流再增強 北台灣等周末見陽光

2019-06-13 07:46聯合報 記者雷光涵╱即時報導

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今白天滯留鋒逐漸移至北部近海，對流強度稍減弱，但今晚至明白天鋒面再向南移，發生劇烈天氣發生機率提高，周六、日天氣好轉，北台灣甚至可見陽光。

吳德榮表示，最新（12日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今白天滯留鋒逐漸北移至北部近海，對流強度稍減弱，中部以北仍有明顯降雨，山區雨勢較大；今晚至明天白天滯留鋒再由北向南移，對流強度增強，這兩天應持續注意氣象局發布的即時訊息、特報。由於過去兩天山區已累積大量降雨，易有塌方、落石、土石流發生，應避免到山區活動。

吳德榮說，今天北部氣溫約21至26度、中部22至27度、南部23至30度、東部21至29度。而最新模式模擬顯示，周六、日（15、16日）滯留鋒南移至巴士海峽，北台灣好轉、可見陽光；其他地區天氣亦明顯緩和，局部地區有短暫陣雨的機率。

下周一（17日）滯留鋒又逐漸北移，吳德榮指出，幸好結構鬆散，但仍有帶來局部陣雨的機率。下周二（18日）滯留鋒移至北部海面，中南部因在西南風迎風面，有局部陣雨；午後亦有對流發展的機率。下周三（19日）天氣晴朗炎熱；中南部清晨有局部短暫陣雨，山區午後亦有對流發展的機率。

中央氣象局說，鋒面到台灣北部海面，配合西南風增強，天氣仍不穩定，中部以北地區及南...
中央氣象局說，鋒面到台灣北部海面，配合西南風增強，天氣仍不穩定，中部以北地區及南部山區出現陣雨或雷雨的機率偏高。本報資料照片
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