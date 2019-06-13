南投山區累積雨量已破200毫米 中北部大雨特報

2019-06-13 07:30 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局上午7時資料顯示，南投信義鄉、仁愛鄉等山區的日累積雨量已破200毫米，望鄉山達233毫米，山區已有豪雨。氣象局發布特報，表示今（13）台中以北及南投地區有局部大雨或豪雨發生的機率，要注意瞬間大雨、雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

氣象局今晨6時30分對9個縣市發布大雨特報，包括基隆、新北、台北、桃園、新竹縣市、苗栗、台中及南投縣。

氣象局表示，今天鋒面來到台灣北部海面，配合西南風增強，天氣仍不穩定，中部以北地區及南部山區出現陣雨或雷雨的機率偏高，雨勢較為持續且有局部大雨或豪雨發生的機率，至於其他地區的降雨則較為局部、短暫。

晚上開始隨著鋒面再度南壓，西半部及東北部地區出現短時強降雨的機率再度提高，容易有大雨或豪雨發生，請留意雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象。

溫度方面，各地低溫約23至25度，白天北部及宜花高溫約28、29度，感受舒適，至於其他地方沒下雨時高溫約31、32度，稍有悶熱的感覺。