別吃太補！女童性早熟 比男童高出5至10倍

2019-06-13 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北報導



預防性早熟首先要從孩子體重控制起，並避免接觸環境荷爾蒙，例如使用塑膠產品；圖非當事人。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

醫師指出，現代孩童營養過好，肥胖導致荷爾蒙累積，恐誘發性早熟，若未經妥善診療，不但影響孩子身高等發育，更可能讓三高、糖尿病提前找上門，甚至因過早暴露於女性荷爾蒙，增加罹患乳癌等婦科疾病風險。

女童八歲前胸部開始發育、男童九歲以前睪丸開始變大，就稱為性早熟。三總小兒內分泌新陳代謝科主任林建銘說，性早熟孩子數量增加，醫師很有感，若孩童是自己洗澡，部分家長可能太晚察覺孩子第二性徵開始發育，我國孩童性早熟問題恐比想像中嚴峻。

由於國內尚無有系統的性早熟相關統計，醫師建議應建立性早熟數據資料庫，以便未來監測盛行率。衛福部國健署說，尊重臨床意見，但須先評估必要性。

林建銘說，據臨床觀察，外在、內部因素造成的性早熟各占一半，外在包括飲食、生活環境，內部包括疾病、荷爾蒙、不明原因等，發生率約萬分之一，女童比男童高出五到十倍。

北醫小兒遺傳科主任楊晨說，性早熟與肥胖有關，現代孩童營養好，若肥胖導致荷爾蒙累積，便可能誘發性早熟。林建銘說，有些家長讓孩子進補過頭，曾收治一名六歲女童，每天吃十種保健品，結果吃出性早熟。

楊晨說，預防性早熟首先要從孩子體重控制起，並且避免接觸環境荷爾蒙，盡量避免使用塑膠產品；林建銘說，孩童少碰保養品及精油，營養應從天然食物中取得，千萬不要替孩子補充特定營養素或攝取特定的食物，例如不要天天吃山藥、喝豆漿或吃保健食品。