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「我很善良卻必須絕情」人生3件事懂得放下 生活才會更快樂

2019-06-12 22:27聯合報 記者劉小川╱即時報導

人的一生中，不能事事都順遂如意，而我們要學習的，就是放下向前行，通常這樣就能看清許多，成就大事就更進一步。懂得提起放下的人，讓人感到十分的絕情，當然也不能說是狠心、冷血，以下這三個方面的絕情，是絕對不會錯的。

對不屬於自己的東西－絕情

人生中有許多東西都是我們可遇而不可求的，甚至是要花許多的積蓄才能擁有，但實際上不屬於我們的，就算真的得到了也沒什麼用。對於人性的理解，屬於自己的東西就應該緊緊抓住，而不屬於我們的，也不要強求，所以這方面的絕情是必須的，因為一個「貪」字，小心因小失大。

對沒必要的朋友－絕情

對於朋友存在的意義，定義都不同。但朋友在我們人生的路途上，又是必要的存在，俗話說「出外靠朋友」，的確在許多緊急時刻，有一個知心的朋友非常非常的重要。而在關鍵時刻「大難來時各自飛」這樣的朋友，真的有必要繼續的交往下去嗎？對於友情，還是要睜大眼睛，對於沒有必要的朋友，就請別浪費彼此的時間。

對過去的往事－絕情

對於每個人，都有值得紀念與想要遺忘的往事，許多人因為一些創傷，卻至今無法復原，彷彿回憶歷歷在目，但如果繼續這樣，那將會讓自己停滯不前，最後的結果，都只有負面應對。要仔細思考，每件事、每個人，都會有終點的時候，如果不學習放下、釋懷，怎可能會有一番成就呢？想要學習這方面的絕情，就要痛下決心。

許多事情，懂得適時地放棄，才有機會去擁有更好的，也才能去遇見更好的自己。能夠成就大事的人，為何會有一番成就，只因為他們懂得適時的「絕情」，為了讓自己更向前行，為自己創造更多的可能性。

對過去的事情絕情，就像是給自己的過去，來段告別式。圖／摘自pexels
對過去的事情絕情，就像是給自己的過去，來段告別式。圖／摘自pexels
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對沒有必要的朋友絕情，只是不想浪費時間去經營，不適合的彼此。圖／摘自pexels
對沒有必要的朋友絕情，只是不想浪費時間去經營，不適合的彼此。圖／摘自pexels
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對不屬於自己的東西絕情，總要學習提得起放得下，才能擁有自己。圖／摘自pexels
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