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標章比不上自我宣傳？ 台南生產日文標示價格飆三倍

2019-06-12 21:57聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

認證標章比不上自我宣傳？ 消基會調查指出， 市面上有本地出產的農產品，包裝卻以日文標示，售價是本地同類農產品的四倍；呼籲農委會應修法規範本地農產品須以中文標示為主，以符合商品標示法精神。農委會則表示，標示問題必須回到經濟部商品標示法討論，農委會樂意配合。

消基會日前接獲消費者反映，市面販售一家「元氣野菜生活」葉菜商品，實際產地在台南佳里，包裝標示卻以日文為主。消基會調查發現，此一品牌商品，價格普遍高於國產蔬菜，某些商品售價甚至是同類蔬菜的四倍；其價格讓人誤會是有機蔬菜，卻未擁有任何農委會推廣的「有機標章」、「產銷履歷標章」。

元氣家農場主人林中智回應，此一日文標示用了廿多年，為的是服務在台灣的日本人。

消基會指出，此一品牌的蔬菜產地在台南市佳里區，整體標示卻是日文，有誤導消費者之嫌。而根據農委會「農產品標章管理辦法」，優良農產品、有機農產品以及產銷履歷三種標章，必須經過驗證機關驗證合格，方可標示於產品之上。此一產品包裝上看不出有何驗證標章，是否可以標榜或宣稱「健康、安全」？

消基會認為，根據商品標示法精神，應要求在國內生產的農產品，必須以中文標示和包裝為主。台灣農產品卻無相關法令規範，恐使消費者混淆，呼籲農委會應修法規範。

農委會回應，目前管轄市面上農產品標示權責部分，主要針對經過驗證合格才可以掛有機標章或CS標章等。至於農產品外包裝文字，商家用英文、日文等外文宣傳，不代表內容不實，涉及標示問題，必須回到經濟部商品標示法討論，若經濟部願意加強規範，農委會樂意配合。

消基會指出，此次調查顯示，花費心力財力取得標章認證的農產品，未必能比標榜高檔路線的農場賣得好。農委會主推「有機標章」、「產銷履歷標章」，除了教導消費者認識正確標章，是否需要規範這種「自己宣稱」的模式，以導正農業市場？ 消基會也建議消費者，應深入了解「有機標章」和「產銷履歷標章」的意義，建立正確觀念，才能買得放心、安心和經濟。

市面販售一家葉菜商品，實際產地在台南佳里，包裝標示卻以日文為主。圖/消基會提供
市面販售一家葉菜商品，實際產地在台南佳里，包裝標示卻以日文為主。圖/消基會提供
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