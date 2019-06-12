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遭踼爆二周後 「MedPartner美的好朋友」控告離職小編

2019-06-12 21:03聯合報 記者魏忻忻╱即時報導

「MedPartner」日前遭小編踼爆之後，團隊新任對外發言人吳端晏今在粉絲專頁發表指出，日前小編爆料為挾怨報復事件，指遭資遣的小編並非因為反對團隊的作法才被趕走，而是多次工作重大失誤，以及長期表現不佳，而被解雇。並強調已經提出告訴，真相交由司法來調查與審判。

「MedPartner美的好朋友」即將離職的社群小編於5月28日成立社群臉書「美的好朋友不告訴你的事」，發表5000字的爆卦文，揭發「產業黑幕」和公司負責人柳林瑋經營內幕，要讓付費訂閱MedPartner的粉絲們知道真相。

事隔兩周，「MedPartner」今在粉絲專頁正式澄清。聲明中同時指出，從去年底至今年初這段時間，團隊負責人柳醫師提出「再不改善工作表現，就必須考慮資遣」後，小編就開始密謀規畫傷害團隊及柳醫師。遭資遣的小編捏造了錯誤的團隊收支記錄，柳醫師三年多來不但沒有支領薪資，還自行投入了數百萬元維持團隊運作。MedPartner不是柳醫師一人團隊，事實上有許多相關的專業人士，一直都在參與團隊的運作。

聲明之外，同時也貼出小編指控「MedPartner」，一人分飾多角的辦公室。並指出，這是「MedPartner」在台北打拼好幾年的小小基地，但傷害已經造成了，訂閱金額嚴重下降，接下來員工只能維持不到5人，必須在下個月退租。

對於吳端晏的聲明，有的網友給了鼓勵，請他們把事情說清楚後，還是有可能繼續支持他們。但也有網友質疑，今日大家關注焦點在香港現場，此時發表聲明另有居心。

以下是MedPartner團隊新任對外發言人吳端晏的發言全文：

我是MedPartner團隊新任對外發言人 #吳端晏醫師。參與MedPartner團隊到現在，今天很遺憾，必須由我來公布調查後的殘酷事實：MedPartner遭遇了一個 #挾怨報復事件。遭資遣的小編，#不是因為反對團隊的作法 才被趕走，而是因為 #多次工作重大失誤，以及 #長期表現不佳甚至每況愈下 而被解雇。從去年底至今年初這段時間，團隊負責人柳醫師提出「再不改善工作表現，就必須考慮資遣」後，他就開始密謀規畫傷害這個團隊及柳醫師。遭資遣的小編#捏造了錯誤的團隊收支記錄，實際上 #團隊沒有發大財反倒是嚴重虧損，柳醫師三年多來不但 #沒有支領薪資，還 #自行投入了數百萬元維持團隊運作。MedPartner也不是一個柳醫師的 #一人團隊，是這個遭資遣的小編 #捏造扭曲了團隊運作狀況，事實上有許多相關的專業人士，一直都在參與團隊的運作。

利益揭露：本人為公立醫院醫師，迄今與柳醫師並無任何私人金錢或利益往來，沒有借貸關係或任何共同投資。以下言論，是本人親自查證了團隊的原始金流記錄，稅務記錄，以及相關對話記錄、信件記錄與協作記錄後，所做出的陳述，一切屬實。

1. 前小編去散播不實言論跟資料，並不是為了正義，而是不滿被資遣而報復。真實的狀況是，小編是在被資遣，確定離職交接工作當天，挾怨報復團隊及柳醫師。小編並不是因為對團隊「提出異議」被開除，而是因為許多重大工作失誤，加上長期工作表現不佳，經過多次輔導沒有改進，柳醫師才不得不做出資遣決定。細節我們不多做描述，避免變成公審。（以上言論，皆有輔導紀錄，以及多位團隊同事可為證。）

2. 團隊沒有發大財，反而是嚴重虧損的。小編捏造了團隊靠訂閱發大財的假象，但根據團隊的金流記錄...等正式文件，訂閱集資計畫實際上是嚴重虧損的。小編違法公布團隊到2018年6月的訂閱收入，是灌水報高的錯誤數據，而公佈的相關支出，也嚴重低報了團隊支出的成本。小編是利用透過報高收入、報低成本，試圖營造出團隊賺大錢的錯誤資訊。（以上言論，皆有相關金流記錄以及原始憑證。）

3. 這個專業團隊有許多專家組成，絕非柳醫師「一人分飾多角」。包含我在內，共有多位醫師、藥師、營養師、博士後研究員、資深化妝品配方師…等專家。專家們都另有正職工作，是利用工作之餘一起幫忙，「多人分飾多角」，靠著理想一起奮鬥。團隊一直以來希望能有一位全職醫師，若依照團隊原始設定的負責醫師薪資 15 萬元計算，光靠訂閱集資的金額，根本不足以支付全職醫師的薪水，因此團隊目前只有柳醫師是「全職」自願無償投入工作。（以上有團隊運作的對話記錄、信件…等可為證。）

4. 柳醫師在團隊成立的3年又2個月時間內，沒有支領一毛錢的薪資。當團隊營運現金不足時，都是柳醫師自行從當醫師工作的收入貼補，迄今已投入數百萬元。（以上有報稅資料及匯款記錄為證。）

5. 團隊一直都是協議原則上以匿名運作的。某些單純知識性的文章，會視協作的專家意願，公布全名或者是筆名。例如小兒科詹前俊醫師、耳鼻喉科張益豪醫師、皮膚科Nien醫師、基層醫療協會秘書長李醫師、婦產科醫師、神經內科醫師、復健科醫師、中醫師、化學博士後研究員、資深配方師…等人，還有許多想要低調參與的專家，前小編說是柳醫師「一人團隊」，根本是不實的指控。（以上所述，皆有信件、對話記錄、顧問費及稿費匯款紀錄…等可為證。）

6. 當訂閱金額上升時，因為收入仍遠不足以聘請全職醫師，柳醫師也願意繼續不支薪無償工作，因此我們決定優先利用訂閱的金額，投入更多設計、影音、企畫、資訊工程...等新媒體專業人才的聘用。（以上所述，皆有勞健保投保證明可為證。）

7. 團隊的所有文章，都確實經由專家確認文獻與事實，才由設計師繪製插圖，並且再次確認設計表達無誤後，才會發出。團隊的專家們，持續在確保產出的內容品質。（以上所述，皆有團隊運作對話紀錄與協作文件可為證。）

8. 當初藥師的解僱，是因為這位藥師違反了工作的約定，原本依約每週要產出2篇文章，但實際產出不到一半。最後甚至是把團隊內部規畫的稿件企畫內容與方向，提供給其他媒體，遭這位離職小編向團隊內部檢舉，才不得不作出解僱決定。會追回部分薪資，是因為本團隊是「預發薪資」的，也就是在月初就會支付「當月整月」的薪資，因此如果因故提早離職，本來就該繳回溢領薪資。（以上所述都有相關文件證據。）

9. 前小編所指出的各種指控，用了許多斷章取義、扭曲事實的說法，但與現實嚴重不符。例如前小編說，團隊捏造太和工房說要告的事件，但太和工房確實聲明要提告，多家媒體也有報導。團隊也有協助有來訊的消費者評估相關的行政與法律行動。（以上有太和工房網頁、新聞連結、消費者來訊的對話紀錄、律師事務所會議記錄與對話記錄可為證。）

10. 我們會支持LGBT族群與相關理念，是因為醫療人員清楚知道去標籤，以及同婚的合法化，對社會整體的健康有多大的正面助益。對理念的支持，被抹黑成對理念的操作，是很不公平的說法。

11. 今天我們必須說出實情，有很大一部分，是希望避免曾經與我們一起努力的夥伴們，被說成是「為虎作倀」。這些夥伴在做的都是正確的事，而且做得非常好。我們堅持的理念沒有錯，所以作為發言人，我要站出來澄清。

#實際的經過

三年多前，柳醫師發願想建立一個可信任的醫療、保養、保健資訊平台，逐步找了許多專家，包含我加入。會加入的人，基本上都是認同「知識應該用來分享，而非掠奪」的理念，我們也期待這個平台發揮打假、闢謠、傳播真實知識的意義，我們也期待有朝一日他能夠自行運作下去。過去兩、三年的時間，這個平台也確實在發揮這些意義。累積至今，這個平台每個月會有約200萬次的點閱，能幫助這麼多人，團隊的參與者都是很開心的。我們更要感謝所有參與我們訂閱計劃的朋友，沒有你們的支持，我們沒辦法聘請設計、影音、工程專家，讓資訊變得更易懂。

這次前小編的事件，對於一位團隊曾經認真對待的前同事，會做出這種惡意傷害團隊的事情，我們感到非常詫異，至今也無法理解。甚至到現在，這位前同事還侵占了團隊的一部電腦，以及辦公室的鑰匙，沒有歸還。在這種狀況下，我們不願公審，只能循正式途徑，提出司法訴訟。但我們仍然相信人性本善，我們能夠理解被資遣的感受不好，但因為這樣惡意報復，真的是錯誤的行為，希望這位前同事迷途知返。

對於種種不實指控，團隊雖然極度不願，但也只能提出告訴。相關原始證據，我們會在司法審判過程中提出。我們所說的每一句話，都有明確的證據，一切交由司法機關審理。雖然對方用惡劣的做法傷害了許多人，但我們仍不願指出這位前小編的姓名，來進行網路的公審。因為我們始終堅信，在法治的國家裡，公審不是正義的表現。我們團隊在這段時間內，其實就受到這樣的公審，因此我們深深了解公審過程中的不公平、不正義，以及巨大的痛苦。公審可能很爽，但公審得不到正義，這個社會不該繼續讓公審發生。很遺憾的事，就算最後我們告贏了，傷害也已經造成了，無法彌補了。

以我的角度來看，有一群專家組成的團隊，願意認真做事來改變社會，是世間少有的事。柳醫師自己貼上了三年多的時間，不但沒領薪水，缺錢的時候還倒貼錢。在過程中，整個團隊沒有對不起自己寫的每篇文章，對於全職的員工與合作的對象，我們也沒有少付過一毛的薪水或稿費。

但在作出許多不實指控時，前小編只要提出片面的資訊，只要煽動民眾的情緒，把自己塑造成正義的化身，再製造一個與事實有出入的雲端文件，加上很多故事性、臆測性的說法，就可以讓MedPartner訂閱的人數從3800多名，在幾天內驟降兩、三千人。

在僅存的訂閱人數下，目前的訂閱金額，已經遠不足以支付團隊每月超過五、六十萬的固定開銷，以及許多不定期的專案開銷，也因此，我們被迫做出「結束實體辦公室」的決定，告別我們在台北一起打拼的小小基地。很遺憾地，也有多位同事必須在這個月陸續離開。我們真心感謝這些同事們的付出，謝謝你們付出的一切，謝謝你們一起堅持了理念，我們曾經一起打拼過的，創造過的，都是真實存在的，你們沒有做錯任何事，但團隊遭遇這樣的狀況，大家必須忍痛說再見。如果有那麼一天，我們有足夠的能力時，希望大家能有重聚共同打拼的一天。

這些日子，我們收到了大量的辱罵，持續處理客服的同事真的辛苦了。但也很幸運地，仍有一些朋友私訊、寄信給了我們很多鼓勵。我們真心感謝所有信任我們、給我們鼓勵與支持的朋友。這個世界多是落井下石，少有雪中送炭，你們的支持，我們會永遠記在心裡。

#講理想不如靠努力做事發大財

最後，我必須聲明，經協調後，由我接任團隊對外發言人。但在我接任後，我「不同意」任何人再無償工作。這是一個訂閱集資計畫，訂閱的收入，就是應該要給付出的人酬勞，不能所有人都領了酬勞，只有柳醫師自己不領，也不能由他繼續貼錢。以後有做事情的人，就是應該領錢。

沒有營收、只想犧牲奉獻，是沒辦法完成重要的工作的。接下來，這個團隊會秉持原有的初衷，為社會提供正確的醫療、保養、保健相關知識，但團隊有多少資源，就做多少事，不要再有個人犧牲、個人補貼，這類的不健康作法了。

所以我接任團隊對外發言人後，我的政見就是「發大財」。認真做事的人，發大財有什麼不對？沒賺錢還被抹黑，真的太冤枉了。

#覺得我們做得好就讓我們發大財

不管是從訂閱，或者是其他合法的方式，只要不違背傳播正確知識的原則，這個團隊就是應該要「收錢發大財」。我要讓真正有付出的人、參與的人都能發大財（至少要領到一點報酬）。只有這樣，才可以把理想的工作永續經營，為這個社會創造長久的價值。只要我們做的事是對的，發大財就不是一件錯事。如果大家認為我們做的事是對的，歡迎你加入我們的 #訂閱集資計畫，讓我們可以發大財。

發大財連結： https://fund.medpartner.club

（現在訂閱的人數，已經比連結顯示的掉了二、三千人，上面顯示的數字是事件前的數字）

要再次強調，這不是捐款，而是訂閱。我們是依法開發票的。如果你願意參與，我們很感謝你。不願意一起訂閱，那也沒關係，記得這些資訊是有許多有心人一起付出的就好。

我們接下來的目標，就要取得更多收入，把這次因為謠言退訂，不得不離開的夥伴們請回來、讓更多的專家，能用更好的待遇加入這個團隊、實踐團隊成立的理想。

如果指控的對方，或者是任何人，覺得我們團隊有什麼違法或詐騙，我們會在法庭上提出證據證明反擊，這個社會不該再讓這樣的公審繼續了。對方的目標，其實就是讓整件事情成為對特定人，以及部分參與團隊夥伴的人格抹黑、謀殺，這招確實很厲害，只要有部分人相信、動搖了，那就有很大的效果。但這種攻擊，是很低級的，也不值得回應的。我們如果要指控什麼，一定就是拿出真憑實據，在法院上提出告訴。

我們已經提出告訴，真相就交由司法來調查與審判。這個團隊雖然受了重傷，而且真的很痛，但我們會繼續我們想完成的任務，也就是傳播正確的醫療、保養、保健知識，並且破除錯誤的迷思。如果你認同我們的工作，也認同我們傳播的知識，就加入我們的計畫吧。

也呼籲大家同時關注現在發生在香港的各種狀況。港人需要更多台灣人的聲援與支持。

「MedPartner」日前遭小編糃爆之後，團隊新任對外發言人吳端晏在粉絲專頁指...
「MedPartner」日前遭小編糃爆之後，團隊新任對外發言人吳端晏在粉絲專頁指出，小編爆料為挾怨報復事件。圖／取自「MedPartner」臉書
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