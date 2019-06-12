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「殺死的比留下的多」 希望之光讓小媽媽免於墮胎

2019-06-12 20:03台灣醒報 記者章文╱台北報導

未婚媽媽們面對非預期懷孕時，非常需要協助，最好是協助她們把孩子生下來，而不是墮胎...
未婚媽媽們面對非預期懷孕時，非常需要協助，最好是協助她們把孩子生下來，而不是墮胎。 台灣醒報資料照
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多麼諷刺，明明台灣面臨少子化，但台灣每年口服避孕藥（RU486）的用量高達40萬人次，代表台灣每年墮掉的胎兒數是生下來的二至三倍！好在，有一個地方活人無數，20多年來「希望之光」救活了三百多個孩子，這是一個讓小媽媽在未預期狀況懷孕時，免費收容、生育與出養的地方。

殺死的比留下來的多

台灣大學兒科醫師呂鴻基說，台灣生育低主因即是墮胎數多，現行《優生保健法》讓女性墮胎太過容易，須檢討；根據《優生保健法》規定，因懷孕或生產會造成心理問題或家庭生活者都符合合法墮胎條件。換言之，只要身份條件符合資格，不管何種理由都可以合法墮胎，這對成年女性寬鬆許多。

但對於未滿20歲的女性，因未達民法的法定成年年齡，需家長同意才能進行人工流產，導致不少怕家人知情的未成年懷孕者會尋求密醫，或設法利用藥流的方式自行處理。據北市民政局今年1月統計，全市人口數排名第5的北投區約25萬人，若每年墮胎數有50萬，等同台灣1年流失2個北投區人口。

免費收容未婚媽媽

20年前，「希望之光會」成立危機懷孕關懷中心，專門收留為預期懷孕的小媽媽，免費提供飲食照顧、孕婦生活、心靈輔導、產檢、生育與經濟照顧，一對美籍宣教士夫婦帶領一群志工，不問理由、不管懷胎幾個月、不收費用接納小媽媽，讓他們在安靜溫暖的媽媽之家待產。一位曾去照護的義工王華受訪時說：「我的工作是陪伴她們，煮飯給她們吃，傾聽她們的故事與心情。」

來到小媽媽之家的多半是社會底層、無家可歸，甚至被強暴或是受虐待的孩子，一位19歲的女孩來的時候充滿防衛心，因為她曾換過一個又一個寄養家庭，一度投靠比他大很多歲的男人，卻因而懷孕，好在後來交往的年輕男友勸她把孩子生下來，讓她終於安心在「希望之光」住下來，安心待產，每天上課、學烘焙、運動、聽聖經故事，讓她的眼神越來越祥和，越來越有媽媽的愛心。

吸毒媽媽重生

30歲的她與丈夫都因吸毒被捕，但因為她懷有身孕，被送到「希望之光會」待產，生完孩子她也要入監服刑，她20多歲就被媽媽的同居男友性侵，對人生充滿怨恨與絕望，但是在「希望之光」幾個月的待產生活中，她接觸到基督信仰，結識了不計代價關懷她、包容她、接納她的志工們，她對人生燃起希望，跟志工說：「我出獄後要去賣炸雞，自己撫養小孩。」

調查顯示，超過53％的青少年少女在高中畢業前就有過性行為，是過去十年以來的四倍之多。婚前性行為、未成年懷孕和性傳染病的比例皆以驚人的速度不斷成長。

「希望之光會」陪伴非預期懷孕媽媽走過懷孕、生產和產後階段。若媽媽選擇出養孩子，希望之光提供轉介服務，目前為止已經協助超過三百位嬰兒接受出養轉介，現在，台灣政府希望孩子留在國內讓台灣家庭收養。因此，出養機構經常滿床。

2019為生命站立

希望之光會「家入希望」募款計畫是為了購置一個永久的家/訓練中心，使他們不用再每月支付租金，就能讓這些婦女有居住的地方，直到他們能夠獨立扶養孩子，或出養機構有床位。

適逢「希望之光會」成立20週年，與出養單位「神愛兒童之家」史可堯、史培理院長和夫人來台服事50週年。6月15日（六）下午13:00「希望之光」邀請來自國內外的收養家庭、台灣的收出養機構、被收養的人與出養孩子的人一同聚集台北中正紀念堂，舉辦「收出養取代墮胎」大會師。

活動除了為台灣日益嚴重的墮胎率和無聲的生命發聲，也要教育大眾，墮胎對青少女的影響。向身處非預期懷孕想墮胎的媽媽（已婚或未婚）以及社會大眾倡導：墮胎不是唯一的選擇，以及懷孕待產與收出養的美好。向台灣民眾宣導減少台灣的墮胎率，增加台灣出生率。是的，「你很特別…受孕的那一刻，上帝對你的生命有特別的計畫。」

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懷孕生育收養
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