高雄登革熱群聚又兩例 隱藏期一周恐增傳播風險

2019-06-12 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



原以為已停止延燒的高雄登革熱群聚又興起火苗，疾病管制署今公布，高雄市三民區新確診2例本土登革熱病例，但這次新個案隱藏期幾乎長達一周，這段期間有病毒的血可能被蚊子吸食，病媒蚊又傳播給他人，加上近期高雄連日有雨，疾管署憂傳播風險增大，籲民眾徹底清除積水容器、做好防蚊措施。

疾管署副署長莊人祥表示，新增個案為鼎力里10多歲男童及鼎西里60多歲老翁，近期均無出國史，主要活動地包括鼎力里、鼎強里、鼎西里及鼎金里金獅湖市場，都屬群聚週邊高風險地區。2人分別於5月29日及6月6日發病。由於這波群聚的首例個案於5月27日發病，6月10日之後發病者才視為第二波疫情患者，依據兩個案發病日研判，仍屬第一波疫情。

但這次2名新個案隱藏期雙雙超過3天標準，甚至已經拖了6至7天，蚊子叮咬病例再傳播風險變大。莊人祥進一步說明，男童5月29日發病後就醫3次，陸續被懷疑罹患感冒、腸病毒，直到6月4日被診所懷疑是登革熱，但因發病時間久，篩檢效果受限，第一次未得到陽性結果，只能先通報，對其進行防蚊衛教，待6月11日二次採檢才檢出病毒。

至於6月6日發病60多歲老翁，是高雄衛生局6月4日登革熱擴大採檢對象之一，但由於篩檢當天老翁尚未發病、潛伏期無法驗出病毒。研判老翁可能是自認為已做過登革熱篩檢，又是陰性，應該沒有登革熱危機，即使出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，也就沒有聯想到登革熱，才會拖到第二次就醫才確診。

目前這波登革熱群聚已累計17名個案，國內累計18例本土登革熱病例，個案均居住高雄市。現在又出現這兩例隱藏期過長的個案是否擔心成為防疫漏洞，莊人祥認為，雖然傳播風險提高，但仍需再觀察才可定論。疾管署與高雄市政府持續安排防疫人員至個案活動地及周邊里別加強疫情調查、病媒蚊監測、孳生源清除及民眾、醫療院所衛教。