親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國6東延行不行
全台豪大雨警報
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

不斷更新／港警掃射3小時22人傷 二讀會議宣布取消

日職／王柏融第4打席二壘安被換下 單場4支1連5場敲安

高雄登革熱群聚又兩例 隱藏期一周恐增傳播風險

2019-06-12 19:15聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

原以為已停止延燒的高雄登革熱群聚又興起火苗，疾病管制署今公布，高雄市三民區新確診2例本土登革熱病例，但這次新個案隱藏期幾乎長達一周，這段期間有病毒的血可能被蚊子吸食，病媒蚊又傳播給他人，加上近期高雄連日有雨，疾管署憂傳播風險增大，籲民眾徹底清除積水容器、做好防蚊措施。

疾管署副署長莊人祥表示，新增個案為鼎力里10多歲男童及鼎西里60多歲老翁，近期均無出國史，主要活動地包括鼎力里、鼎強里、鼎西里及鼎金里金獅湖市場，都屬群聚週邊高風險地區。2人分別於5月29日及6月6日發病。由於這波群聚的首例個案於5月27日發病，6月10日之後發病者才視為第二波疫情患者，依據兩個案發病日研判，仍屬第一波疫情。

但這次2名新個案隱藏期雙雙超過3天標準，甚至已經拖了6至7天，蚊子叮咬病例再傳播風險變大。莊人祥進一步說明，男童5月29日發病後就醫3次，陸續被懷疑罹患感冒、腸病毒，直到6月4日被診所懷疑是登革熱，但因發病時間久，篩檢效果受限，第一次未得到陽性結果，只能先通報，對其進行防蚊衛教，待6月11日二次採檢才檢出病毒。

至於6月6日發病60多歲老翁，是高雄衛生局6月4日登革熱擴大採檢對象之一，但由於篩檢當天老翁尚未發病、潛伏期無法驗出病毒。研判老翁可能是自認為已做過登革熱篩檢，又是陰性，應該沒有登革熱危機，即使出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，也就沒有聯想到登革熱，才會拖到第二次就醫才確診。

目前這波登革熱群聚已累計17名個案，國內累計18例本土登革熱病例，個案均居住高雄市。現在又出現這兩例隱藏期過長的個案是否擔心成為防疫漏洞，莊人祥認為，雖然傳播風險提高，但仍需再觀察才可定論。疾管署與高雄市政府持續安排防疫人員至個案活動地及周邊里別加強疫情調查、病媒蚊監測、孳生源清除及民眾、醫療院所衛教。

疾管署再次強調，徹底清除積水容器防範病媒蚊孳生才是預防登革熱最有效的方法，本週全國各地因滯留鋒面影響均有降雨情形，提醒民眾雨後應加強戶內外環境整頓與積水容器清除，並依法配合政府各項疫情調查與防治工作，以免受罰。一旦出現疑似症狀，務必儘速就醫並告知旅遊活動史，以利醫師及早診斷通報。

疾管署防疫人員於高雄市三民區高風險里別查核病媒蚊孳生源。圖／疾管署提供
疾管署防疫人員於高雄市三民區高風險里別查核病媒蚊孳生源。圖／疾管署提供
分享
疾管署防疫人員於高雄市三民區高風險里別查核病媒蚊孳生源。圖／疾管署提供
疾管署防疫人員於高雄市三民區高風險里別查核病媒蚊孳生源。圖／疾管署提供
分享

登革熱疫情病媒蚊
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

豪雨中場休息！一張圖看大雨這幾天怎麼下

2019-06-12 19:55

19歲跆拳道選手胸痛難耐 「睪丸癌」竟長在胸口

2019-06-12 18:14

預防失能失智 但願我們都能健康到最後一刻

2019-06-12 16:15

全球首例！6歲長胸 性早熟妹腹痛竟患「產婦病」

2019-06-12 17:40

台大癌醫資金短缺？ 管中閔明攜手郭董說明細節

2019-06-12 20:14

韓國瑜盼中央支援登革熱防疫 政院允全力支持

2019-06-12 20:03

「殺死的比留下的多」 希望之光讓小媽媽免於墮胎

2019-06-12 20:03

鬼門關擦身過！ 重大外傷生存者組「倖福者聯盟」

2019-06-12 18:53

戴口罩預防有用嗎？ 中國醫大找到PM2.5引起氣喘關鍵期

2019-06-12 18:51

經常捶胸嗎？小心是急性心肌梗塞

2019-06-12 18:21

PSA指數高一定罹攝護腺癌？專家：還需做切片確診

2019-06-12 17:45

農產品應納商標法 禁日文蔬菜混珠

2019-06-12 17:35

一半「臉友」不認識 學者憂：青少年恐很快被「汙染」

2019-06-12 17:18

有線電視600元天花板明年解除 吃到飽變套餐制

2019-06-12 16:56

臺灣原創圖像IP設計力蓬勃 接軌東南亞授權市場

2019-06-12 16:53

臺灣圖像打進國際授權生態圈 跨域合作商機無限

2019-06-12 16:51

全球重要研究 中國醫大找到PM2.5引起氣喘2大關鍵期

2019-06-12 16:51

骨灰級YouTuber蔡阿嘎／「百萬點閱」沒有公式 就算被罵也要挑戰觀眾

2019-06-12 16:17

無法遮掩的血管瘤是他長大的印記 臉部平權從你我做起

2019-06-12 14:58

偏鄉醫療資源不足 慈濟醫院推智慧照護

2019-06-12 14:55

老顧客神預測 新竹這家彩券行美夢成真

2019-06-12 14:54

媽媽隱瞞罹癌一年多 讓女大生抱怨：應該得影帝了

2019-06-12 14:54

國道散落物每年4萬件 7月起清理逾半小時收3000元

2019-06-12 14:48

櫃姐揭秘！化妝品「開封後」保存期限大公開 原來口紅居然只能用半年？

2019-06-12 14:38

郭董捐助台大癌醫卻爆資金短缺？ 台大避談

2019-06-12 14:38

碗粿有產銷履歷 國民美食新「三寶」

2019-06-12 14:37

衛福部：戴陽壓呼吸器 遠離打呼危害

2019-06-12 14:36

聯晚之眼／國6東延？ 幫花東找一條路

2019-06-12 14:18

暈車貼片不是開車時用的 食藥署警告：愈用會愈想睡

2019-06-12 14:03

鋒面影響雨區擴大 13縣市豪雨大雨特報

2019-06-12 13:52

1天最多服用8顆普拿疼 高中女吃110顆猛爆性肝炎

2019-06-12 13:06

臉部酒糟爆發 每平方公分500多隻蟎蟲

2019-06-12 12:55

日文包裝高價菜來自台南 消基會：應導正農業市場歪風

2019-06-12 12:28

她長得甜美又聰明 家裡的生廚餘變成有機肥栽培香草

2019-06-12 12:26

林愛偉： 透過「大哉八十」窺見台灣前輩藝術家如何間接影響馬來西亞藝術教育

2019-06-12 12:20

紐約所見 貧窮限制了我們想像力

2019-06-12 12:18

長期手麻聲音沙啞 小心頸椎長骨刺

2019-06-12 12:17

客運駕駛缺人 公路總局協助媒合貨運轉客運

2019-06-12 12:03

不只酒駕要擔心！ 睡眠呼吸中止症車禍率增2.47倍

2019-06-12 11:58
看更多

熱門文章

在家裡枕頭下驚見「小紅蟲」 毒液恐使皮膚潰爛！

2019-06-11 21:45

農委會：今起通報秋行軍蟲經確認可得1萬元獎勵

2019-06-12 16:53

秋行軍蟲侵台 「比非洲豬瘟可怕」

2019-06-11 23:54

防治秋行軍蟲本周最關鍵 「一旦長大會飛將難以控制」

2019-06-11 21:23

每日星座運勢／摩羯事業有正面進展 愛情運強滾滾

2019-06-12 00:00

聯晚之眼／國6延伸？中研院研究員：切莫截斷台灣龍骨

2019-06-12 12:40

方便、高CP值打趴一般咖啡館！52.7%民眾首選超商現煮咖啡

2019-06-12 08:00

宜蘭玉米田確定感染「秋行軍蟲」 全國第二例

2019-06-12 14:12

中南部豪大雨特報 吳德榮：今晚起對流稍弱

2019-06-12 07:29

高雄台南多區積水 苗栗以南12日防大雨

2019-06-11 21:39

喝星巴克、路易莎...原來咖啡要這樣買才划算

2019-06-12 16:06

最新／雲林傳2起疑似秋行軍蟲案例 防疫人員緊急採驗

2019-06-12 15:44

神岡林宅昨遭拆有「高人指點」？專家說分明

2019-06-12 09:50

30種串炸、20種飲品吃到飽！ 「串家物語」6月進駐板橋

2019-06-12 05:50

「好朋友」如何介入婚姻？心理師談婚姻維繫關鍵

2019-06-12 15:42

大堀溪濫排汙泥危藻礁 10年來最怵目驚心

2019-06-12 00:27

懷孕母山羌陷捕獸鋏痛苦悲鳴 被救出慘截肢

2019-06-12 13:07

郭董捐助台大癌醫卻爆資金短缺？ 台大避談

2019-06-12 14:38

認出秋行軍蟲救35億元農產 無名英雄：我沒那麼偉大

2019-06-12 19:12

有線電視600元天花板明年解除 吃到飽變套餐制

2019-06-12 16:56

大雨大雨一直下 台中豐原萬里長城落大石

2019-06-12 15:52

蔬食界吃到飽插旗新北市！ 果然匯板橋店6月22日試營運、25日正式開幕

2019-06-12 12:20

秋行軍蟲入侵宜蘭？ 今天再傳第2案例

2019-06-11 22:11

夏日吃芒果、喝鳳梨超消暑 盤點台北市必嘗10間「文青系」酸甜冰飲甜點

2019-06-12 10:11

她長得甜美又聰明 家裡的生廚餘變成有機肥栽培香草

2019-06-12 12:26

義竹鄉青割玉米證實秋行軍蟲入侵 縣府緊急封鎖現場

2019-06-12 15:09

臉部酒糟爆發 每平方公分500多隻蟎蟲

2019-06-12 12:55

聯晚之眼／國6東延 花蓮人要多一條安全回家的路

2019-06-12 12:50

聯晚之眼／國6挖隧道 地震專家憂的是施工過程

2019-06-12 12:44

中南部炸雨成災 樹倒砸死老婦

2019-06-12 00:22

1天最多服用8顆普拿疼 高中女吃110顆猛爆性肝炎

2019-06-12 13:06

中華電信青春無敵學生方案再加碼！上網通話雙飽 漫遊也優惠

2019-06-12 11:48

隨手種片玉米田 學者：忽略這些漏網魚防蟲將功虧一簣

2019-06-11 21:37

【重磅快評】媽祖派白海豚來救大潭藻礁？

2019-06-12 10:48

日文包裝高價菜來自台南 消基會：應導正農業市場歪風

2019-06-12 12:28

暴雨襲南台 高雄治水挨批破功

2019-06-11 23:00

老顧客神預測 新竹這家彩券行美夢成真

2019-06-12 14:54

撕開封膜直接喝！ 肯德基即日起不提供塑膠吸管

2019-06-11 21:53

聯晚之眼／比起國6延伸 交部：重啟中橫公路復建更迫切

2019-06-12 12:35

中南部雨不停 北部今有空檔

2019-06-12 08:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top