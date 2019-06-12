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鬼門關擦身過！ 重大外傷生存者組「倖福者聯盟」

2019-06-12 18:53聯合報 記者徐如宜╱即時報導

潮州高中學生鍾傑逸是「倖福者聯盟」成員之一，他與媽媽非常感謝醫療救護團體。記者徐...
潮州高中學生鍾傑逸是「倖福者聯盟」成員之一，他與媽媽非常感謝醫療救護團體。記者徐如宜／攝影
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高雄市衛生局、消防局與高醫，今天舉辦「2019高雄市緊急救護系統論壇」，一群來自各地的重大外傷生存者，在高醫共組「倖福者聯盟」，分享從事故現場的救護、轉院至奇蹟康復的經驗，做為救護端與醫療端經驗回饋交流的對象，希望成為鼓舞第一線人員積極搶救。

高雄市衛生局副局長林盟喬、消防局專委劉一娟、台灣外傷醫學會理事長簡立建及高醫外傷暨重症外科主任陳昭文等，今天見證「倖福者聯盟」啟動。高醫院長侯明鋒表示，高醫常收治重大傷害患者，因此積極推動緊急救護與照護的前後線合作，期能減少死亡與改善失能。聯盟讓許多倖免於難的患者，開始與其他生存者連結，也希望與政府合作構築更完善的外傷照護系統，保護且支持盡心盡力的醫護人員

潮州高中學生鍾傑逸是「倖福者聯盟」成員之一，他去年有天深夜騎腳踏車被撞，造成骨盆腔大量出血、腹部內臟破損，命在旦夕。鍾媽媽說，當時最怕聽到醫師叫我要有心理準備，在枋寮一家醫院焦急等待轉院通知送到高醫，因生命徵象不穩、肌壞死、腎衰竭、感染指數上升，一直沒有脫離險境，好幾次接到病危通知，全家人幾乎快崩潰。在經歷了37天加護病房及4個多月普通病房，還有密集的復健後，目前已經可以正常上課，她常跟兒子說，「你的命是從高醫撿回來的」。

60多歲的唐女士，在清明節掃墓途中與公車相撞，當時安全帽都還戴在頭上，心還掛念著現場機車，卻一路進了高醫急診。剛開始醫護人員研判是下肢開放性骨折，但做完電腦斷層檢查後，發生血壓下降、嗜睡、脈搏薄弱，進一步檢查才發現是心包膜填塞。這種隱而不顯的地雷，對醫師往往是造成更大災難的陷阱，所幸經緊急手術後已康復，一如往常做生意、帶孫子。

唐女士很感謝團隊從細微處發現自己的心臟受傷，當她從病房醒來的那一天，看到胸口上長約20公分的傷口，才知道原來和死神擦身而過。

高醫外傷及重症外科主任陳昭文表示，外傷是國人45歲以下主要死因，高醫106年至107年6月共收治452名重大外傷病患，經緊急救治後，有394名存活、58人死亡，死亡率約12.8%，比美國2016年重大外傷死亡率13.4%還低。雖然醫療給付制度不利急重症醫療，但過去高醫花了很多時間整合前後線單位，努力提升醫療品質，目前外傷救治已達先進國家水準。

陳昭文強調，每一次成功的救死扶傷，都有一群幕後無名英雄，希望透過重生病患分享經驗，來鼓舞第一線救護醫護人員，凝聚社區共識，共同補強社會安全與提升外傷照護網絡功能。

高醫院長侯明鋒（右三）感謝「倖福者聯盟」成員，回饋救護端與醫療端。記者徐如宜／攝...
高醫院長侯明鋒（右三）感謝「倖福者聯盟」成員，回饋救護端與醫療端。記者徐如宜／攝影
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高醫院長侯明鋒（左）與高醫外傷及重症外科主任陳昭文（右），感謝傷友加入「倖福者聯...
高醫院長侯明鋒（左）與高醫外傷及重症外科主任陳昭文（右），感謝傷友加入「倖福者聯盟」，回饋救護端與醫療端。記者徐如宜／攝影
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