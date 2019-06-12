戴口罩預防有用嗎？ 中國醫大找到PM2.5引起氣喘關鍵期

2019-06-12 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



空汙的確會影響健康！國內第一份最周延的細懸浮微粒PM2.5濃度和氣喘研究報告出爐，中國醫藥大學公共衛生學院教授黃彬芳研究團隊分析2004至2011年出生在台中市18萬名嬰兒，研究顯示PM2.5會導致氣喘，且影響關鍵時期是在媽媽懷孕期6至22周與嬰兒出生後9至46周。

這項研究歷時近四年大數據分析，由中國醫大教授黃彬芳團隊，結合台灣大學大氣科學系助理教授陳維婷、日本國立環境研究所特別研究員鍾朝仁，三方跨領域合作，成果發表於國際知名期刊《過敏與臨床免疫學期刊》並獲精選，同步刊載美國過敏氣喘與免疫學會首頁，備受全球重視。

PM2.5是什麼？空氣中存在許多污染物，其中漂浮在空氣中類似灰塵的粒狀物是「懸浮微粒（PM）」，PM粒徑大小有別，小於或等於2.5微米（μm）的粒子就稱為PM2.5，通稱「細懸浮微粒」。

中國醫大公衛學院院長黃彬芳指出，PM2.5直徑還是人的頭髮絲粗細的1/28，非常微細，可穿透肺部氣泡，並直接進入血管中隨著血液循環全身，長期暴露於PM2.5可能導致氣喘發生與引起急性惡化。

黃彬芳指出，目前全球罹患氣喘病者超過3億人口，造成公共衛生與經濟支出龐大負擔，氣喘一旦發生，無法根除，僅能藉由藥物與環境改善控制，預防很重要。

研究已證實，PM2.5導致氣喘的關鍵時期在懷孕期6至22周與嬰兒出生後9至46周，黃彬芳指出，孕婦暴露在空汙環境，也會影響胎兒，這顯示「空汙預警」很重要，若環保署預警紫爆、空品不佳，一定要特別注意PM2.5濃度；出生後9至46周也要呵護。

黃彬芳說，母親懷孕期間暴露於PM2.5濃度高於93微克，會提高嬰兒出生後罹患氣喘4％；嬰兒出生後9至46周暴露於PM2.5濃度高於25微克，會提高1至7％罹患氣喘風險；出生後暴露73微克更大幅提高至50％罹患氣喘風險。

「戴口罩到底有沒有用？」黃彬芳表示，一般棉質口罩效果最差，外科手術的口罩可抵擋三至四成的PM2.5，真正有防護PM2.5口罩是2017年6月頒布、檢驗標準CNS15980的口罩，才能過濾約九成的PM2.5微粒子去除效果可達9成，但使用後千萬不要水洗，直接替換。