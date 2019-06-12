經常捶胸嗎？小心是急性心肌梗塞

2019-06-12 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮一名68歲的黎先生，近來常覺得胸口不舒服，但捶一捶胸口後又覺得舒緩許多，不以為意，沒想到上個月底清晨突感胸口劇痛，家人緊急送醫途中，還一度心跳停止，所幸到院後搶救成功，經醫師緊急進行心臟手術撿回一命。門諾醫院心臟外科醫師黃振銘表示，如果發現家人、朋友有捶胸口的動作，一定要勸他去看醫生，可能因此救他一命。

即使冬天也穿著短袖的黎爸爸，平常除愛抽菸，在家人眼中，總是身體健康有活力，鮮少生病的他，最近卻常感到胸口悶痛，甚至有時連左上臂、肩膀和下巴都會痛，但黎爸爸總認為自己捶一捶胸口後悶痛感就逐漸消失，因此不以為意，即使家人、朋友提醒他去看醫生，他都拒絕就醫。

沒想到上個月底清晨5時，黎爸爸胸部如同石頭壓住般的悶痛，隨著範圍的逐漸擴大，疼痛更加劇烈，甚至開始喘不過氣，家人眼看狀況危急，立即開車送醫，沒想到送醫途中爸爸突失去心跳，所幸到院後順利救回一命，並由心臟外科醫師進行手術治療，目前恢復穩定，歷經生死關頭，看著最愛的家人陪在身旁，黎爸爸說出院後第一件事就是要「戒菸」。

心臟外科醫師黃振銘表示，心肌梗塞常會伴隨喘、明顯胸痛，甚至疼痛感延伸至肩膀、背部或頸部下巴等，若患者出現上述症狀，建議到院檢查，確認是否有發生心肌梗塞的風險。此外，吸菸，年長者、肥胖以及三高患者或屬於A型人格追求完美主義者，都是心肌梗塞的危險因子，建議45歲以上男性、55歲以上的女性，應定期做健康檢查，尤其如有症狀者，更要做心臟檢查，確保自身健康。