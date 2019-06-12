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PSA指數高一定罹攝護腺癌？專家：還需做切片確診

2019-06-12 17:45聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

攝護腺癌名列十大癌症死因的第六名，多發生在65歲以上銀髮族，罹癌平均年紀高，腫瘤生長速度較緩慢，早期除了頻尿、急尿等等類似攝護腺肥大的症狀，摸不到皮膚下的硬塊，有些男性健檢抽血時，會加驗攝護腺特定抗原（PSA）指數，專家表示，PSA指數超標未必就是攝護腺癌，有時攝護腺肥大也會使得該指數過高，需就醫進行進一步檢查及診斷。

泌尿科醫師、童綜合醫院副院長歐宴泉表示，PSA指是早期篩檢攝護腺癌的主要之一，若數值大於4就需要進一步檢查；有些患者健檢抽血發現PSA指數過高，擔心自己是否罹癌，每天煩惱。其實要判斷是否罹患攝護腺癌，抽血驗PSA指數只是指標之一，若進一步檢查發現肛門指診有硬塊，並經切片或是核磁共振檢查，才能確診是否罹癌。

既然需要指診或切片，為何還需抽血PSA驗指數？歐宴泉指出，由於攝護腺癌腫瘤生長速度慢，第一期的攝護腺腫瘤有時相當小，不僅沒有症狀，就算透過肛門指診也觸摸不到硬塊，這時抽血檢驗PSA指數再搭配影像檢查，較能揪出早期癌症；若為第二期以後的攝護腺癌則多半能夠透過指診觸摸到硬塊或節結，第三期則會有明顯的症狀，例如頻尿或解尿困難，甚至會出現血尿可能，第四期則是攝護腺癌已轉移到其他器官。

攝護腺癌依照危險度分為最低、低、中、高四種，其中危險度最低的，手術後10年內再復發率小於10%，低位險度約10%至15%，中危險度為30%高危險度則為50%以上。治療早期攝護腺癌可採外科手術切除，歐宴泉表示，透過外科切除後，PSA指數應降至0.003以下，甚至驗不到，若將攝護腺切除乾淨，幾乎可根治、不再復發，外科手術對於早期腫瘤小的治療效果最好，如果經過外科手術，日後追蹤卻發現PSA指數大於0.02，則有復發可能。

PSA指數超標未必就是攝護腺癌。報系資料照
PSA指數超標未必就是攝護腺癌。報系資料照
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攝護腺癌腫瘤手術
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