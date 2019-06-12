全球首例！6歲長胸 性早熟妹腹痛竟患「產婦病」

2019-06-12 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



蔡小妹從兩歲開始腹痛，半夜常為急診常客，卻總找不出原因，六歲胸部提早發育，被診斷為性早熟。示意圖／ingimage 分享 facebook

蔡小妹從兩歲開始腹痛，半夜常為急診常客，卻總找不出原因，六歲胸部提早發育，被診斷為性早熟。沒想到蔡小妹十歲時腹痛加劇，嚴重時像產痛，一周跑3次急診，經過全身檢查終於發現為骨盆腔鬱血症候群。

骨盆腔鬱血症候群好發孕齡或多次生產經驗婦女，蔡小妹目前可能是全球第一位同時被診斷性早熟合併骨盆腔鬱血症候群的青少年女生案例。

三軍總醫院小兒內分泌新陳代謝科主任林建銘表示，經腹部電腦斷層檢查，意外發現蔡小妹左側卵巢靜脈較正常人粗大，有靜脈曲張的現象，確診為骨盆腔鬱血症候群。骨盆腔鬱血症候群成因與女性荷爾蒙分泌及刺激有關，好發在孕齡或有多次生產經驗婦女，很少在兒童或青少年身上被發現。

過去研究證實，女性荷爾蒙高可能造成血管擴張，骨盆腔鬱血症候群是骨盆腔靜脈曲張，骨盆靜脈受到牽扯，影響疼痛接受器及壓迫鄰近神經，產生疼痛導致的慢性下腹部疼痛，該腹痛常伴隨月經周期出現。林建銘進一步說明，推測發生在年幼蔡小妹身上，可能與性早熟有關連。

按醫學定義，女童8歲前胸部開始發育或男童9歲前睪丸開始變大，就稱為性早熟。性早熟發生一半是因過多外來賀爾蒙：另一半則是體內賀爾蒙過高，又稱中樞性性早熟，高達9成至今發生原因不明，推定應為先天體質導致。據國外統計，中樞性性早熟盛行率為萬分之一，女童發生率較男童多5至10倍。

雖目前國內沒有相關統計數據，但性早熟孩子數量增加，醫師很有感，若以臨床觀察，10名孩子中有1至2人會被診斷為性早熟，但林建銘，認為這個數據被低估，若孩童是自己洗澡，等家長察覺孩子第二性徵開始發育，若超過8、9歲才被診斷，就會出現性早熟「黑數」。