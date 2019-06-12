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農產品應納商標法 禁日文蔬菜混珠

2019-06-12 17:35台灣醒報 記者張元融╱台北報導

消基會秘書長吳榮達表示，該項元氣家蔬菜產品，包裝外觀有八成都是日文。（photo...
消基會秘書長吳榮達表示，該項元氣家蔬菜產品，包裝外觀有八成都是日文。（photo by張元融／台灣醒報）
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日文包裝易誤導！消基會於12日揭露，百貨超市架上的元氣家蔬菜，產地在台灣台南市佳里區，整體標示卻是日文，且並無有機認證等標章，售價卻比他牌高1至3倍之多，易造成消費者誤認為日本進口產品。雖說這樣並無觸法，消基會仍呼籲主管機關修法，將農產品也納入商品標示法規範。

消基會董事長雷立芬表示，商品標示法明定包裝要以中文為主，但農產品卻不在範圍內，他建議以後農產品也比照辦理。她也說，農委會應該要好好教導消費者，該如何認清農產品標章，對於取巧的業者也要有道德勸說，否則商品標示系統就沒有存在的必要了。

消基會秘書長吳榮達透露，他半年前即提醒食藥署，要將農產品列入商品標示法第七條規範，規定外包裝須以中文為主，但至今仍無消無息。

另外，吳榮達也提到，現在有許多小農為了節省中間剝削，會以直銷通路直接賣給消費者，造成主管機關難以從通路端抽驗檢查，主管機關應該趕快訂定辦法，才能落實農產品重金屬或農藥的抽驗。

針對元氣家蔬菜售價爭議，雷立芬說「雖然說業者定價格為市場機制，產品定價消基會一向不予置評」；但站在消費者的立場，該產品在沒有有機標章、產銷履歷標章等標章的情況下，是否真如同包裝上所標榜的「健康安全」，事實上還有待商榷，因為業者宣稱的所謂安全栽種，未經檢驗，我們都不得而知。

她說「業主需要出來說明，為何他們的商品要比其他有機農產品貴1.4~1.5倍之多，也比產銷履歷農產品貴上2~3.5倍。」她也補充「台灣是經濟市場，

並無管制商品價格，但是元氣家的商品確實價高一籌，品質是否價量相值，值得觀察，亦請消費者要多多思考！」

記者致電該農產品業者林老闆，他回應，商品包裝並非全部用日文包裝，包裝也已經用20年了，「難道我要服務日本客人不行嗎？」；至於消基會置疑的售價過高，他說「我的產品，整年都沒有改變過售價。」

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