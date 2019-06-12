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願景／密藏多年的文革故事 李振盛如何用鏡頭紀實

2019-06-12 16:56聯合報 記者郭琇真 ╱即時報導

1960年代，中國青年攝影記者李振盛拍下十萬張「文化大革命」的照片，密藏四十年後，才在美國向全世界公開。

當整個社會一面倒擁抱某種說法的時候，李振盛如何在群眾瘋狂中保持冷靜與專業？這些照片在天翻地覆的血腥運動中藏了四十年；若任何一張被發現，都是致命的。李振盛究竟為什麼？

龍應台基金會思沙龍主辦「焦點中國」系列論壇，願景工程協辦，20日(周四)晚上七點，邀請中國攝影家李振盛以「暴風『眼』—我用鏡頭瞄準一個驚恐時代」為題，分享他在1960年代所拍下的文革照片以及照片背後的人物與故事。論壇由資深媒體人陳浩主持。

1963年李振盛擔任《黑龍江日報》攝影記者，在文化大革命期間拍攝近十萬張底片，其中有許多文革負面歷史照片，迄今中國大陸對文革沒有比他更完整的紀錄了。李振盛攝影集《紅色新聞兵》以多種語言出版，2004年被《美國攝影》評為世界最佳攝影畫冊。

【活動訊息】

暴風「眼」—我用鏡頭瞄準一個驚恐時代

講者：李振盛 攝影師

主持：陳浩 資深媒體人

時間：6月20日(周四)19:00-20:30

地點：華山文創園區中3館二樓拱廳

報名：http://www.civictaipei.org/event_think_salon.php

中國攝影家李振盛將來台分享1960年代紀錄的文化大革命影像。圖／龍應台基金會提供
中國攝影家李振盛將來台分享1960年代紀錄的文化大革命影像。圖／龍應台基金會提供
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