親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國6東延行不行
全台豪大雨警報
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

不斷更新／港警亂槍掃射3小時 多人中彈倒地青年反眼抽搐吐血

五楊高架延伸至新竹 年底完成可行性評估

2019-06-12 17:21中央社 新竹市12日電

交通部次長黃玉霖今宣布，高公局進行國道1號五楊高架道路延伸到新竹的可行性報告，確定延伸到新竹，預計年底完成可行性評估後，啟動規劃設計，施工3至5年完成，紓解車流。

國立交通大學與台灣世曦工程公司今天宣示，將共同打造國家級智慧防災系統，在黃玉霖的見證下，由國立交通大學校長張懋中、世曦工程董事長周禮良代表共同簽訂合作備忘錄。

會中，黃玉霖宣布，高公局進行國道1號五楊高架道路延伸到新竹的可行性評估報告，已確定會延伸到新竹，總經費約700億元，預計年底完成可行性評估後，啟動規劃設計與環評作業，施工估3到5年內完成，不僅能紓解車流，也助於發展桃竹苗地區。

黃玉霖說，等待通車後，將樂見未來台北到新竹，經由高架道路只要45分就可抵達，除提升交通便利性，更可紓解大新竹的交通現況。

此外，針對交大與世曦簽訂備忘錄，黃玉霖受訪時表示，未來有請雙方合作團隊，全面檢視人工智慧及大數據在過去應用於國家防災體系成果，並擬定未來3至5年的發展方向，共同投入資源與人力，發展國家未來建設。

交通大學防災與水環境研究中心主任史天元說，未來將在交通設施智慧防災的課題中，如進行全台公路橋梁災害管理及風險評估、以及台灣重要橋梁沖刷監測與智慧防災等項目，以建置全面性的資訊整合平台，作為協助政府防災減災智慧決策輔助參考。

新竹國道
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

預防失能失智 但願我們都能健康到最後一刻

2019-06-12 16:15

國道散落物每年4萬件 7月起清理逾半小時收3000元

2019-06-12 14:48

郭董捐助台大癌醫卻爆資金短缺？ 台大避談

2019-06-12 14:38

暈車貼片不是開車時用的 食藥署警告：愈用會愈想睡

2019-06-12 14:03

骨灰級YouTuber蔡阿嘎／「百萬點閱」沒有公式 就算被罵也要挑戰觀眾

2019-06-12 16:17

全球首例！6歲長胸 性早熟妹腹痛竟患「產婦病」

2019-06-12 17:40

經常捶胸嗎？小心是急性心肌梗塞

2019-06-12 18:21

PSA指數高一定罹攝護腺癌？專家：還需做切片確診

2019-06-12 17:45

農產品應納商標法 禁日文蔬菜混珠

2019-06-12 17:35

一半「臉友」不認識 學者憂：青少年恐很快被「汙染」

2019-06-12 17:18

有線電視600元天花板明年解除 吃到飽變套餐制

2019-06-12 16:56

臺灣原創圖像IP設計力蓬勃 接軌東南亞授權市場

2019-06-12 16:53

臺灣圖像打進國際授權生態圈 跨域合作商機無限

2019-06-12 16:51

全球重要研究 中國醫大找到PM2.5引起氣喘2大關鍵期

2019-06-12 16:51

無法遮掩的血管瘤是他長大的印記 臉部平權從你我做起

2019-06-12 14:58

偏鄉醫療資源不足 慈濟醫院推智慧照護

2019-06-12 14:55

老顧客神預測 新竹這家彩券行美夢成真

2019-06-12 14:54

媽媽隱瞞罹癌一年多 讓女大生抱怨：應該得影帝了

2019-06-12 14:54

櫃姐揭秘！化妝品「開封後」保存期限大公開 原來口紅居然只能用半年？

2019-06-12 14:38

碗粿有產銷履歷 國民美食新「三寶」

2019-06-12 14:37

衛福部：戴陽壓呼吸器 遠離打呼危害

2019-06-12 14:36

聯晚之眼／國6東延？ 幫花東找一條路

2019-06-12 14:18

鋒面影響雨區擴大 13縣市豪雨大雨特報

2019-06-12 13:52

1天最多服用8顆普拿疼 高中女吃110顆猛爆性肝炎

2019-06-12 13:06

臉部酒糟爆發 每平方公分500多隻蟎蟲

2019-06-12 12:55

日文包裝高價菜來自台南 消基會：應導正農業市場歪風

2019-06-12 12:28

她長得甜美又聰明 家裡的生廚餘變成有機肥栽培香草

2019-06-12 12:26

林愛偉： 透過「大哉八十」窺見台灣前輩藝術家如何間接影響馬來西亞藝術教育

2019-06-12 12:20

紐約所見 貧窮限制了我們想像力

2019-06-12 12:18

長期手麻聲音沙啞 小心頸椎長骨刺

2019-06-12 12:17

客運駕駛缺人 公路總局協助媒合貨運轉客運

2019-06-12 12:03

不只酒駕要擔心！ 睡眠呼吸中止症車禍率增2.47倍

2019-06-12 11:58

反送中香港醞釀罷工 飛香港班機今正常作業

2019-06-12 11:53

滯留鋒面影響中南部 周五前各地留意豪大雨

2019-06-12 11:38

當古蹟所有權人以死相逼… 他們建議這樣做

2019-06-12 11:20

給牠一個機會 感染「貓愛滋」不可怕

2019-06-12 10:52

【重磅快評】媽祖派白海豚來救大潭藻礁？

2019-06-12 10:48

在網咖看到這現象 失家少年覺悟了

2019-06-12 10:31

搭公車遊嘉義 台灣好行106線串聯故宮南院觀光景點

2019-06-12 10:23
看更多

熱門文章

高市大雨積水消退快 韓國瑜：請市民給團隊一點時間

2019-06-11 20:02

在家裡枕頭下驚見「小紅蟲」 毒液恐使皮膚潰爛！

2019-06-11 21:45

影／誇張！南投間歇性暴雨 地下室淹成游泳池

2019-06-11 19:35

防治秋行軍蟲本周最關鍵 「一旦長大會飛將難以控制」

2019-06-11 21:23

秋行軍蟲侵台 「比非洲豬瘟可怕」

2019-06-11 23:54

每日星座運勢／摩羯事業有正面進展 愛情運強滾滾

2019-06-12 00:00

聯晚之眼／國6延伸？中研院研究員：切莫截斷台灣龍骨

2019-06-12 12:40

方便、高CP值打趴一般咖啡館！52.7%民眾首選超商現煮咖啡

2019-06-12 08:00

宜蘭玉米田確定感染「秋行軍蟲」 全國第二例

2019-06-12 14:12

中南部豪大雨特報 吳德榮：今晚起對流稍弱

2019-06-12 07:29

高雄台南多區積水 苗栗以南12日防大雨

2019-06-11 21:39

全聯年中慶回饋逾10% 日料理神器BRUNO同步集點換購

2019-06-11 19:11

神岡林宅昨遭拆有「高人指點」？專家說分明

2019-06-12 09:50

驟雨狂炸台南 「崑山水上樂園」再現

2019-06-11 19:21

30種串炸、20種飲品吃到飽！ 「串家物語」6月進駐板橋

2019-06-12 05:50

大堀溪濫排汙泥危藻礁 10年來最怵目驚心

2019-06-12 00:27

最新／雲林傳2起疑似秋行軍蟲案例 防疫人員緊急採驗

2019-06-12 15:44

郭董捐助台大癌醫卻爆資金短缺？ 台大避談

2019-06-12 14:38

懷孕母山羌陷捕獸鋏痛苦悲鳴 被救出慘截肢

2019-06-12 13:07

秋行軍蟲入侵宜蘭？ 今天再傳第2案例

2019-06-11 22:11

夏日吃芒果、喝鳳梨超消暑 盤點台北市必嘗10間「文青系」酸甜冰飲甜點

2019-06-12 10:11

塑膠微粒汙染瓶裝水 醫師建議自保這麼做

2019-06-11 19:21

農委會：今起通報秋行軍蟲經確認可得1萬元獎勵

2019-06-12 16:53

臉部酒糟爆發 每平方公分500多隻蟎蟲

2019-06-12 12:55

喝星巴克、路易莎...原來咖啡要這樣買才划算

2019-06-12 16:06

聯晚之眼／國6挖隧道 地震專家憂的是施工過程

2019-06-12 12:44

大雨大雨一直下 台中豐原萬里長城落大石

2019-06-12 15:52

「好朋友」如何介入婚姻？心理師談婚姻維繫關鍵

2019-06-12 15:42

聯晚之眼／國6東延 花蓮人要多一條安全回家的路

2019-06-12 12:50

響應限塑 肯德基11日起不提供塑膠吸管

2019-06-11 19:31

中南部炸雨成災 樹倒砸死老婦

2019-06-12 00:22

義竹鄉青割玉米證實秋行軍蟲入侵 縣府緊急封鎖現場

2019-06-12 15:09

她長得甜美又聰明 家裡的生廚餘變成有機肥栽培香草

2019-06-12 12:26

有線電視600元天花板明年解除 吃到飽變套餐制

2019-06-12 16:56

蔬食界吃到飽插旗新北市！ 果然匯板橋店6月22日試營運、25日正式開幕

2019-06-12 12:20

1天最多服用8顆普拿疼 高中女吃110顆猛爆性肝炎

2019-06-12 13:06

中華電信青春無敵學生方案再加碼！上網通話雙飽 漫遊也優惠

2019-06-12 11:48

兒時回憶「三明治冰餅」厚實療癒！台中大里隱藏人氣冰點

2019-06-11 19:27

隨手種片玉米田 學者：忽略這些漏網魚防蟲將功虧一簣

2019-06-11 21:37

【重磅快評】媽祖派白海豚來救大潭藻礁？

2019-06-12 10:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top