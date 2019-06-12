五楊高架延伸至新竹 年底完成可行性評估

2019-06-12 17:21 中央社 新竹市12日電



交通部次長黃玉霖今宣布，高公局進行國道1號五楊高架道路延伸到新竹的可行性報告，確定延伸到新竹，預計年底完成可行性評估後，啟動規劃設計，施工3至5年完成，紓解車流。

國立交通大學與台灣世曦工程公司今天宣示，將共同打造國家級智慧防災系統，在黃玉霖的見證下，由國立交通大學校長張懋中、世曦工程董事長周禮良代表共同簽訂合作備忘錄。

會中，黃玉霖宣布，高公局進行國道1號五楊高架道路延伸到新竹的可行性評估報告，已確定會延伸到新竹，總經費約700億元，預計年底完成可行性評估後，啟動規劃設計與環評作業，施工估3到5年內完成，不僅能紓解車流，也助於發展桃竹苗地區。

黃玉霖說，等待通車後，將樂見未來台北到新竹，經由高架道路只要45分就可抵達，除提升交通便利性，更可紓解大新竹的交通現況。

此外，針對交大與世曦簽訂備忘錄，黃玉霖受訪時表示，未來有請雙方合作團隊，全面檢視人工智慧及大數據在過去應用於國家防災體系成果，並擬定未來3至5年的發展方向，共同投入資源與人力，發展國家未來建設。

交通大學防災與水環境研究中心主任史天元說，未來將在交通設施智慧防災的課題中，如進行全台公路橋梁災害管理及風險評估、以及台灣重要橋梁沖刷監測與智慧防災等項目，以建置全面性的資訊整合平台，作為協助政府防災減災智慧決策輔助參考。