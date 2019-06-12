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全球重要研究 中國醫大找到PM2.5引起氣喘2大關鍵期

2019-06-12 16:51聯合報 記者喻文玟╱即時報導

國內第一份最周延的PM2.5濃度和氣喘研究報告出爐，中國醫藥大學公共衛生學院教授黃彬芳研究團隊，分析2004至2011年間出生在台中市的18萬名嬰兒，並追蹤至2014年底，研究結果顯示，PM2.5導致氣喘的關鍵時期有兩個階段，一是在媽媽懷孕期6至22周、另一是嬰兒出生後9至46周。

黃彬芳這項研究歷時近4年進行大數據分析，相當不容易，他是利用NASA高時間解析度衛星，每天會經過台灣2次，影像解析度可到1X1公里範圍，比環保署測站更密集，更精準掌握汙染物濃度分布，NASA的衛星影像可取得從2000年至今，而台灣環保署從2004年起才開始有PM2.5測站。

黃彬芳說，他們掌握從2004年起、18萬名台中新生兒從受孕開始每一天的PM2.5濃度大數據，加上向國健署申請出生後嬰兒就醫資料比對，並排除雙親遺傳因素，健康的新生兒出生後只要有2次以上氣喘相關就醫記錄就進行比對，發現媽媽懷孕期6至22周、嬰兒出生後9至46周這兩個關鍵期，PM2.5濃度高會誘發氣喘。

研究團隊進一步分析，母親懷孕期間暴露於PM2.5濃度高於93微克，會提高嬰兒出生後罹患氣喘4％危險性；嬰兒出生後（9至46周）暴露於PM2.5濃度高於25微克提高1-7％罹患氣喘風險；出生後暴露73微克，更大幅提高至50％罹患氣喘風險。

黃彬芳說，這項大數據分析是用回溯方式的「非線性模式」，回推暴露關鍵期畫出18萬人的危險曲線，才找到這兩個關鍵期，18萬名新生兒受孕時間都不一樣，因此要一一整理18萬份從受孕期開始的衛星資料，透過大數據比對分析他們的就醫紀錄，最後掌握有34336名新生兒，就是在這2個關鍵期因PM2.5濃度高而誘發後天性氣喘疾病。

黃彬芳指出，PM2.5導致氣喘的關鍵時期在懷孕期6至22周與嬰兒出生後9至46周，也與肺部發育時期胚胎期、偽腺期、小管期時間一致。目前全球罹患氣喘病者超過3億人口，造成公共衛生與經濟支出龐大負擔，氣喘一旦發生，無法根除，僅能藉由藥物與環境改善控制，預防氣喘發生就變得格外重要。

這項研究結果的意義就是，敏感族群如孕婦與嬰兒，在這兩個關鍵影響時期、PM2.5濃度高時，應盡量避免戶外活動，以減少暴露於PM2.5引起氣喘的風險。

這項研究是目前最完整透過衛星推估的PM2.5濃度、加上就醫資料的大數據調查，由中國醫大公衛學院院長黃彬芳教授帶領團隊，結合台灣大學大氣科學系助理教授陳維婷、日本國立環境研究所特別研究員鍾朝仁博士的跨領域團隊合作，近日發表於國際知名期刊《過敏與臨床免疫學期刊》並獲精選，同步刊載美國過敏氣喘與免疫學會首頁。

黃文彬表示，會用衛星資料掌握PM2.5濃度濃度，主要是哈佛大學曾要去除衛星影像雜訊，發現跟PM2.5有關；另外，哈佛去年也發表一篇氣喘與PM2.5相關研究，但僅700個個案，關鍵期與中國醫大研究的近似，但中國醫大的數據和樣本數更高。

大氣中的PM2.5主要都是來自人為因素，諸如石化燃料、工地粉塵、工業排放、車輛廢氣造成污染等，其中漂浮在空氣中類似灰塵的粒狀物稱為「懸浮微粒」，小於或等於2.5微米（μm）的粒子稱為PM2.5，通稱「細懸浮微粒」。

它的直徑還不到人的頭髮絲粗細的1/28，非常微細可穿透肺部氣泡，並直接進入血管中隨著血液循環全身，故對人體及生態所造成之影響是不容忽視的。

國際期刊文章連結：https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30959062

中國醫藥大學公共衛生學院教授黃彬芳研究團隊，分析2004至2011年間出生在台中...
中國醫藥大學公共衛生學院教授黃彬芳研究團隊，分析2004至2011年間出生在台中市的18萬名嬰兒並追蹤至2014年底，結果顯示，PM2.5導致氣喘的關鍵時期是在媽媽懷孕期6至22周與嬰兒出生後9至46周，成果登上國際期刊。圖／中國醫大黃彬芳提供
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中國醫藥大學公共衛生學院教授黃彬芳研究團隊，分析2004至2011年間出生在台中...
中國醫藥大學公共衛生學院教授黃彬芳研究團隊，分析2004至2011年間出生在台中市的18萬名嬰兒並追蹤至2014年底，結果顯示，PM2.5導致氣喘的關鍵時期是在媽媽懷孕期6至22周與嬰兒出生後9至46周，成果登上國際期刊。記者喻文玟／攝影
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PM2.5氣喘嬰兒
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