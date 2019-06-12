臺灣原創圖像IP設計力蓬勃 接軌東南亞授權市場

2019-06-12 16:53 聯合新聞網 聯合數位文創



5月23日舉辦Fresh Taiwan 2019東南亞文創商機洽商會，邀請東南亞代理商來臺與品牌進行一對一商機洽談。圖/聯合數位文創提供 分享 facebook

文化部自2016年至今辦理「圖像授權類文化創意產業國際拓展計畫」，以「Fresh Taiwan」臺灣原創館帶領優質臺灣原創IP參與國際授權展會，協助業者深耕展國際市場，參與國際授權展會，包含「上海國際授權展」、「香港國際授權展」及「日本授權展」，提升品牌高度深化國際市場的定位。

根據《2018年LIMA全球授權業市場調查報告》2017年東南亞交流目標國家新加坡、馬來西亞、泰國授權市場規模總和約達2.3億美元。擴大臺灣原創圖像授權商機不只侷限於國際授權展會辦理之區域市場，同時配合政府新南向政策開啓與東協、南亞及紐澳等國家廣泛協商對話。Fresh Taiwan計畫2018年首次組團前進馬來西亞舉辦文創商機拓銷團，拜訪當地大型商場，如Avenue K、Berjaya Times Square、Melawati Mall、Sunway Pyramid、IOI City及日本永旺集團的連鎖AEON百貨，引介當地指標性被授權商，並直接針對百貨通路進行提案合作。

而今年度，於上月23日舉辦2019東南亞文創商機洽商會，更邀請到亞洲重量級授權代理公司「Click! Licensing Asia Inc.」的CEO Marilu Corpus女士，及新加坡授權代理公司「PinkTank Asia Pacific」的創辦人Pinky David女士來臺，提供第一線的東南亞授權市場情資。

亞洲重量級授權代理公司「Click! Licensing Asia Inc.」CEO Marilu Corpus女士，分享第一線的東南亞授權市場情資。圖/聯合數位文創提供 分享 facebook

新加坡授權代理公司「PinkTank Asia Pacific」的創辦人Pinky David女士（右二）與臺灣品牌進行商機洽談。圖/聯合數位文創提供 分享 facebook

而臺灣原創品牌，則有蘊含著溫暖能量的「紅豆姐姐」、外表叛逆但內心充滿陽光性格的「愛米莎」、打造出親子歡樂無限樂園的「夢想方塊動物園」、華人奇幻動畫作品「閻小妹」、毛孩視角「狗與鹿」、刁蠻女友「啾啾妹」、流浪貓笑鬧生活的「三貓俱樂部」、幽默刻畫上班族酸甜苦辣的「老闆這魚」、長年住在地底下的「赤毛族」等圖像品牌參與，於東南亞文創商機洽商會上分別與兩家代理公司進行一對一的商務洽談。台灣的原創IP，圖文並茂的創作源自於細膩的生活觀察，內容可做多方面衍生，且具有靈活彈性的創作能力。透過Fresh Taiwan 2019東南亞文創商機洽商會，臺灣業者與東南亞代理商直接交流互動，拓展彼此合作機會，原創品牌立足臺灣更直接接軌亞洲授權市場。