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臺灣圖像打進國際授權生態圈 跨域合作商機無限

2019-06-12 16:51聯合新聞網 聯合數位文創

文化部以「Fresh Taiwan」臺灣原創館帶領優質臺灣原創IP參與國際授權展會，於上月29日於王大閎書軒辦理107年度「圖像授權類文化創意產業國際拓展計畫」成果發表會，分享本年度拓展成果。

5月29日舉辦107年度成果發表會，文化部文創發展司陳芝儀副司長(左二)、聯合數...
5月29日舉辦107年度成果發表會，文化部文創發展司陳芝儀副司長(左二)、聯合數位文創股份有限公司李彥甫董事長(右二)出席參與。圖/聯合數位文創提供
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107年度計畫以臺灣傳統市場「新鮮嚴選，產地直送」概念比擬豐富優質的原創臺灣原創IP，將15家臺灣品牌，共19個原創角色直送國際授權展會，其中更扶植5家新興文創業者首次進軍國際授權市場，兩場展會創造達百件授權合作機會。臺灣原創角色擅長抒發小人物情感，獨特的角色特質，跨越地區語言，引發同世代的共鳴，到各地參展皆引發媒體及當地粉絲的熱烈關注，臺灣原創IP參展之海內外報導多達數百則。

參與今年度的原創品牌，包括蘊含著溫暖能量的「紅豆姐姐」、外表叛逆但內心充滿陽光性格的「愛米莎」、打造出親子歡樂無限樂園的「夢想方塊動物園」、搞笑幽默「鬧一波大師」、華人奇幻動畫作品「閻小妹」、塗鴉創作潮流品牌「蹦斯兔/蹦斯男孩/蹦」及黑貓「小黑」、刁蠻女友「啾啾妹」、毛孩視角「狗與鹿」、永遠正向樂觀的角色「傻笑鱷魚」、傳遞熱情與愛的「小紅人」、厭世的廢物吃貨「某人日常」、大耳傾聽的混血「瘋兔」、為大家介紹臺灣好米及美食的「米粒大叔」、兩隻壞壞又療癒人心的壞喵與毛喵「喵喔」、流浪貓笑鬧生活的「三貓俱樂部」、幽默刻畫上班族酸甜苦辣的「老闆這魚」、不在動物圖鑑上的「章魚熊」、長年住在地底下的「赤毛族」。

參展品牌阿克騰創意設計帶「米粒大叔」、「喵喔」征戰國際授權展會。圖/聯合數位文創...
參展品牌阿克騰創意設計帶「米粒大叔」、「喵喔」征戰國際授權展會。圖/聯合數位文創提供
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在文博會、Fresh Taiwan等大型計畫持續推動之下，臺灣原創品牌紛紛踏入國際圖像授權市場。不同於個人插畫設計師的接案模式，國際圖像授權市場專業分工，原創作者、角色動畫師、經紀人、各國代理商、商標維權、產品製造、通路平台、貿易進出等，各司其職彼此分工，串聯成完整的授權商業生態圈。臺灣圖像業者若想進入生態圈，除了展現品牌的內容、角色設計力之外，更要能理解各個環節的商業評估條件。如何向國際被授權商展現自有品牌的創作能量、經營穩定度，及對當地市場發展的企圖心，都是未來能否長期合作的關鍵。

有鑑於此，自107年度起Fresh Taiwan圖像授權計畫調整參展策略，協助臺灣原創品牌進入國際市場。於成果發表會文化部文創發展司陳芝儀副司長致詞時表示，今年開始提出許多嶄新策略，包含增額補助參展品牌之經紀人或代理商，以鼓勵創作者、經紀人及代理商間進行更專業分工。藉由國際參展的洽商經驗，推動國內業者健全圖像授權行業之生態系，逐步放大產業格局與創作能量。

文化部文創發展司陳芝儀副司長出席成果發表會，分享今年度參展策略。圖/聯合數位文創...
文化部文創發展司陳芝儀副司長出席成果發表會，分享今年度參展策略。圖/聯合數位文創提供
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在持續三年參與國際授權展會後，Fresh Taiwan臺灣原創IP已逐漸嶄露頭角，除國際授權展會外，107年計劃更帶領臺灣角色品牌進入在地區域市場，於2018年10月上海外灘金融中心BFC購物中心辦理實體通路展示，2019年4月於東京表參道文房具カフェbunbougu cafe辦理為期6日快閃店，在極短的時間內，便達到銷售百件臺灣原創角色商品的優異成績！在這些充滿巧思的通路展示方式與亮眼銷售實績的幫助下，除了能直接與在地消費者接觸，更引起知名通路商的矚目，進而搭起與當地被授權商的合作橋樑，開創更多跨域合作的可能性，讓臺灣的優質原創角色，能以更靈活多元的策略開拓國際市場。

蘊含著溫暖能量的「紅豆姐姐」現場展示圖像授權應用！圖/聯合數位文創提供
蘊含著溫暖能量的「紅豆姐姐」現場展示圖像授權應用！圖/聯合數位文創提供
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