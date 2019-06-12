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同性婚姻元年驕傲現身 同志遊行10月26日登場

2019-06-12 15:04聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

今年5月24日，台灣同性婚姻合法化，立下亞洲第一的婚姻平權里程碑，而2019年也成為台灣的同性婚姻元年。台灣同志諮詢熱線協會宣布今年第17屆台灣同志遊行的主題為「同志好厝邊 Together， Make Taiwan Better」，將於10月26日周六登場，主辦單位表示，期望今年遊行人數能衝破20萬人，並將10月打造成台灣的同志驕傲月。

台灣同性婚姻合法化經歷數十年，集眾人努力，不單是同志運動者、同志社群，也有賴異性戀一起投入，才有今日的階段性成果。去年愛家公投後，同志社群也迎來一波出櫃潮，不少同志公開自己的認同，與身旁親友對話，同志婚姻合法化後更有多對同志新人接受媒體採訪，除向社會分享自己的生命故事，更用實際行動現身來讓台灣社會看見同志的存在。

主辦單位表示，現身，讓更多人了解同志、進而為更好的台灣挺身而出，就是今年台灣同志遊行的主題「同志好厝邊 Together， Make Taiwan Better」想要表達的訴求：同志就是你的好厝邊，了解、彼此支持和幫助身邊的同志朋友，我們可以帶來更和諧與彼此尊重的友善台灣。

台灣同志諮詢熱線協會不僅止是希望遊行當天吸引國內外的朋友參與，在籌備階段就邀請了14個橫跨雙性戀、同志家庭、婦女、宗教、教育、愛滋平權等不同議題的性別及公民團體一起響應，共同在10月舉辦各式各樣的性別友善議題活動，性質包含講座、展覽、遊行、紀錄片放映等，希望展現台灣性別運動的多元及團結，在2019年的10月打造有史以來第一次的台灣同志驕傲月。

官網預計7月上線，屆時將有系列活動相關資訊與遊行路線。有興趣共襄盛舉的企業、商家可填寫表單

今年第17屆台灣同志遊行的主題為「同志好厝邊 Together, Make Ta...
今年第17屆台灣同志遊行的主題為「同志好厝邊 Together, Make Taiwan Better」，將於10月26日周六登場。圖／婚姻平權大平台提供
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