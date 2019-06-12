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無法遮掩的血管瘤是他長大的印記 臉部平權從你我做起

2019-06-12 14:58聯合報 記者劉星君╱即時報導

陽光基金會推動「臉部平權」多年，從2018年啟動「臉部平權環台推廣計畫」，在全台推動縣市首長簽署支持，推動至今，全台縣市走透透，苗栗縣徐耀昌今代表簽署承諾書，陽光傷友、臉部平權代言人李兆翔現身說法，即使臉上血管瘤，無法遮掩，他用音樂讓大眾認識他，也考取苗縣街頭藝人

37歲的李兆翔，臉上的血管瘤是陪伴著他長大的印記、磨練，他說，從小飽受欺凌、異樣眼光，被同儕取難聽的綽號更是家常便飯。他還因此曾抗拒上學，幼稚園到國中不停轉學，甚至二度出家。

李兆翔憑藉宗教信仰，在寺廟修行生活時，師父發現他在唱歌的天賦，安排他頌唱工作，引導他專注在音律佛法間，將心念由不斷盤旋的霸凌陰影的負向思考抽離，去年考取街頭藝人，專長木箱鼓表演。

李兆翔說，表演時遇到民眾加入打節拍、跟著跳舞，也有觀眾提醒他天冷要注意保暖，大家不再只是注意臉上的血管瘤，或是跟他談血管瘤，而是把他當成「一般人」自然相處。

李兆翔說，血管瘤是身上獨特部分，不等於他這個人「期待大家都能好好發揮自己的獨特，也學會尊重他人跟自己的不同」。

陽光基金會指出，臉部平權環台推動計畫，至今走訪18個縣市，苗栗縣是第18個縣市，第19個是到屏東縣，之後也會到離島澎湖縣、金門縣。

苗栗縣長徐耀昌今代表苗栗縣簽署承諾書，徐耀昌說，臉部平權讓每個長相外觀不一樣的人，都能獲公平的機會與尊重對待。

陽光基金會持續在苗縣募集學校、在地商家、企業、團體加入響應行列，支持臉部平權從你我做起！

陽光基金會臉部平權代言人李兆翔，來自苗栗，他表演木箱鼓，並考取街頭藝人執照。記者...
陽光基金會臉部平權代言人李兆翔，來自苗栗，他表演木箱鼓，並考取街頭藝人執照。記者劉星君／攝影
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陽光基金會推動「臉部平權」多年，從2018年啟動「臉部平權環台推廣計畫」，在全台...
陽光基金會推動「臉部平權」多年，從2018年啟動「臉部平權環台推廣計畫」，在全台推動縣市首長簽署支持，苗栗縣長徐耀昌今代表簽署承諾書，喚起縣民對於臉部平權議題的重視。記者劉星君／攝影
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陽光基金會推動「臉部平權」多年，從2018年啟動「臉部平權環台推廣計畫」，在全台...
陽光基金會推動「臉部平權」多年，從2018年啟動「臉部平權環台推廣計畫」，在全台推動縣市首長簽署支持，苗栗縣長徐耀昌今代表簽署承諾書，喚起縣民對於臉部平權議題的重視。記者劉星君／攝影
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苗栗縣徐耀昌街頭藝人
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