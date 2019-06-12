偏鄉醫療資源不足 慈濟醫院推智慧照護

2019-06-12 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



偏鄉醫療資源、資訊及照護長期不足，花蓮慈濟醫院嘗試透過科技化的方法改善偏醫療品質，今天發表「智慧醫療秀林鄉健康福祉整合照護」成果，希望藉由科技提升偏鄉的醫療品質。在花蓮秀林鄉服務的「健康守門人」朱妤婕表示，雖然遇過不願配合的個案，不過經過耐心勸導後，很多人都提升健康意識，也幫助爸爸學會量血糖，身體狀況穩定下來。

慈濟醫療志業執行長林俊龍表示，5年前一位需要安寧療護的患者，想要回家安養，當時就想到可以透過科技與資訊結合，讓這樣的患者可以返家休養，開啟了智慧醫療計畫。他說，利用無限傳輸、4G網路、平版電腦或手機，以及使用雲端等科技整合，現在秀林的住民可以因資訊整合、互換，希望能夠提供更好的服務品質，甚至提升原住民族的健康。

這項服務計畫之一，是聘用健康守門人在部落服務，工作內容類似照服員的角色。身為太魯閣族、健康守門人的朱妤婕說，守門人的工作不像一般診所，等病人來看診，而是到個案家探訪，有時候到個案家後，卻發現病人已經開始喝酒，甚至酒醉，沒有注意約好的時間，也無法量測血壓、血糖等；但自己不會放棄關心個案，並延伸到個案家庭，可能家人不在彼此身邊，不過可用APP檢視長輩身體狀況，漸漸提昇個案疾病自主健康意識。

在服務的個案中，其中一位是自己的爸爸，以前爸爸完全依賴媽媽幫忙量測血壓、血糖，就慢慢教導他自己早晚做量測，才更了解身體狀況，現在血糖也漸漸穩定。

慈濟指出，結合專業醫療與資通訊技術，整合成最新的智慧醫療照護科技，先進駐花蓮縣秀林鄉為示範推動地區，透過秀林衛生所醫療資訊系統，及慈濟醫院的「秀林鄉醫療給付效益提升計畫」，完成秀林鄉1萬6千戶健康戶口名簿。