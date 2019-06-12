國道散落物每年4萬件 7月起清理逾半小時收3000元

2019-06-12 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



國道散落物每年超過4萬件，近10年造成11死、360傷，交通部今年4月預告修正「高速公路及快速公路交通管制規則」，未來公路管理機關強制清理散落物，將向駕駛人或車主收取費用，交通部敲定7月正式上路。高公局也配合擬定「國道散落物收費要點」，處理時間超過30分鐘將收費，每超過30分鐘單一車道收取3000元。

前年10月間在國一斗南路段，一顆重達50公斤鐵齒輪從一輛南下疾駛的大貨車掉落，被後方聯結車撞擊彈飛至北向車道，先撞上小客車，又撞到另一輛小貨車造成翻覆，司機曹明顯死亡。但大貨車駕駛渾然不覺、繼續南下，沒多久在台南路段，再度掉落鐵齒輪，又釀成後方車輛事故，共造成兩起事故、四車受損、一條人命。

根據統計，國道過去年散落物每年都超過4萬件，近10年造成的交通事故，多達4518件，造成11死、360傷。釀成的事故更是一年比一年多，從2008年34件、一路攀升到2016年高達766件，創十年新高。散落物中以輪胎皮最多，其次是塑膠製品、金屬製品、動物屍體，過去也曾出現過棺木、鋼琴、土地公神像等，還有活土豬隻掉落，也間接造成國道清潔人員、警察執勤風險與負擔。

為提醒用路人行車前須行前檢查，甚至綁好物品，保障用路人安全，交通部4月預告修正「高速公路及快速公路交通管制規則」第25條，針對由公路管理機關強制清理散落物，需向汽車駕駛人或汽車所有人收取費用，提醒用路人於上路前務必確保貨物裝載綑紮牢固再上路，預告60天本周期滿，交通部敲定新法將於7月上路。