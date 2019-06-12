衛福部：戴陽壓呼吸器 遠離打呼危害

2019-06-12 14:36 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



睡覺打呼太嚴重會影響日常工作！衛福部12日召開記者會，前台北榮總胸腔科醫師蕭光明表示，台灣約有5%的人為「睡眠呼吸中止症」患者，會導致高血壓、中風等心血管疾病罹病機率增加，可透過佩戴陽壓呼吸器有效解決問題。他同時呼籲，民眾若有白天嗜睡、晚上頻繁打呼情形須及早就醫。

蕭光明表示，台灣多數睡眠呼吸中止症發的原因是阻塞型睡眠呼吸中止，主要原因是因肥胖、舌頭肥大、扁桃腺腫大等原因導致呼吸道在睡眠時阻塞，發生打呼或呼吸中止的現象，而症狀除了打呼之外，白天可能會有頻繁嗜睡、注意力不集中等現象，如果長期不治療會讓枕邊人困擾，而在工作上容易出意外。

他解釋，陽壓呼吸器的原理是透過幫浦將適量空氣打入人體，進而讓原本較狹小的呼吸道擴大，原理非常簡單。不過他提醒，由於患者不易有罹病感，常常是伴侶，或是一起睡覺的人帶患者看病，所以整體治療需交由專業醫生評估、開立處方箋後才可使用，可依據情況不同使用不同種類呼吸器治療。

他也呼籲民眾，發生睡眠呼吸中止症的原因常常是因為體重過重的關係，所以要控制飲食。另外，如果較輕度的打呼或呼吸中止的現象，側睡其實可以有效解決問題。但經醫生評估後有罹患中止症者，要持續追蹤治療，不能因為感覺不到而輕忽，否則注意力不集中，在工作或是開車都容易產生意外。

台灣約有5%民眾有「睡眠呼吸中止症」，衛福部提醒民眾不要輕忽，若有打呼、白天嗜睡等情況須及早就醫。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook

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