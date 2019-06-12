碗粿有產銷履歷 國民美食新「三寶」

2019-06-12 14:37 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



碗粿也有產銷履歷了。農糧署推出首批有產銷認證的碗粿，並與蘿蔔糕、芋頭糕列為米食「三寶」。農糧署長胡忠一表示，國人吃米比例逐年下降，認證的米食三寶，要讓消費者吃得安心。美食達人蔡季芳也示範蘿蔔糕料理，與署長共同完成5分鐘上菜，現場香氣四溢。

食米比例下降

「一顆米的生產代表著農民的24滴汗！」胡忠一提到，米的生產過程很辛苦，而傳統米食蘿蔔糕的製程也很複雜，傳統需要很多人力來製作，然而，受到異國多元飲食選擇的影響，國人吃米比例逐年下降，從最高時期每人每年吃掉141公斤的米，去年底僅剩45公斤。

胡忠一表示，如何因應飲食文化變遷，傳承台灣米食文化，應著重於讓傳統米食保留簡單的風味，並兼具容易透過各種管道購買，農糧署推出有產銷履歷認證的米食三寶，並結合早餐連鎖店與網購，方便民眾可以吃到傳統米食。胡忠一強調，米食文化不能在這一代熄滅。

產銷履歷認證

新北市農會總幹事楊棟樑表示，縣市政府推廣米食文化要特別感謝農民，從稻米、蘿蔔、芋頭、肉、蛋等食材仔細把關，近年食品安全受到國人重視，透過產銷認證可監督農產品的安全。他也呼籲民眾要多品嘗米食三寶。

蔡季芳表示，過去下廚是思考怎麼做才好吃，現在則重視如何吃得健康。她與胡忠一示範3分鐘上菜，她將蘿蔔糕切成骰子大小，加入打好的蛋液與時令蔬菜拌炒，最後加入黑胡椒醬汁，現場瞬間香氣四溢，胡忠一笑說，平常在家只幫忙洗碗，親下廚給大家吃感到很緊張，蔡季芳特別邀請署長擔任「一日早餐店長」。

蔡季芳與胡忠一料理蘿蔔糕。(photo by 吳婉瑜/台灣醒報) 分享 facebook

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